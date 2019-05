Com show de Antetokounmpo, Bucks vencem Pistons e finalizam série com varrida

O Detroit Pistons precisava vencer a partida para seguir vivo nos playoffs da NBA, mas nesta segunda-feira (22), o Milwaukee Bucks foi até Detroit e venceu a partida por 127 a 104 com show do ala-pivô Giannis Antetokounmpo, que foi o cestinha da partida com 41 pontos. Com a vitória, os Bucks varreram os Pistons por 4 a 0 e agora enfrentam o Boston Celtics.

O primeiro período foi muito equilibrado, os Pistons entraram em quadra e conseguiram bater de frente com os Bucks. Reggie Jackson foi o destaque dos mandantes, com nove pontos nos 12 primeiros minutos. Os times disputaram ponto a pontos até os minutos finais, que terminou com vitória dos Pistons por 28 a 26.

O roteiro do primeiro se repetiu no segundo período, com as duas equipes disputando ponto a ponto até os minutos finais, titulares e reservas contribuíram muito para o ritmo do jogo. Mesmo disputado, os Pistons conseguiram abrir uma pequena vantagem no fim do primeiro tempo, que foi encerrado com 62 a 56.

Tudo parecia ir bem para os comandados de Dwane Casey, mas o terceiro período foi um desastre. Os Bucks voltaram bem melhor e o grego Antetokounmpo fez 16 pontos, fazendo seu time abrir 10 pontos de vantagem no jogo. Blake Griffin, mesmo se recuperando de uma lesão no joelho esquerdo, no qual o tirou dos dois primeiros jogos, marcou 13 pontos, mas não foi o suficiente para evitar o passeio dos Bucks, que venceram o período por 95 a 85.

O período decisivo começou com os Bucks liderando e abrindo ainda mais vantagem no placar. Faltando sete minutos para o fim do jogo, Blake Griffin fez sua 6° falta e foi expulso da partida. Com seu principal jogador fora, os Pistons não foi capaz de segurar o adversário, que venceu mais um período e consequentemente o jogo por 127 a 104.

Com a derrota de hoje, o Detroit Pistons chegou a sua 14° derrota seguida na pós-temporada. Já o Milwaukee Bucks venceu a primeira série de playoffs em 18 anos.

Bucks vai enfrentar o Boston Celtics - que também varreu o Indiana Pacers - na semifinal da Conferência Leste. Série que começará em Milwaukee.

Destaques da partida

Reggie Jackson (DET): 26 pontos, 3 rebotes e 7 assistências.

Blake Griffin (DET): 22 pontos, 5 rebotes e 6 assistências.

Giannis Antetokounmpo (MIL): 41 pontos, 9 rebotes, 3 assistências e 4 tocos.

Khris Middleton (MIL): 18 pontos, 4 rebotes e 1 assistência.