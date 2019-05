Mitchell decide no último quarto e Jazz evita varrida do Rockets pela NBA

Teremos jogo 5! Em grande atuação no último quarto, o Utah Jazz venceu o Houston Rockets por 107 a 91 na Energy Solutions Arena e evitou a varrida na série. Donovan Mitchell, apagado no primeiro tempo, voltou muito bem para os últimos 12 minutos e liderou a equipe à vitória. Pelo lado do Rockets, apenas 17 acertos em 46 tentativas de 3 pontos foram um fator determinante para a derrota.

A próxima partida acontece em Houston, nesta quarta-feira (24). Uma vitória dos Rockets, em vantagem de 3 a 1 na série, garante a classificação para a próxima fase, enquanto o Jazz tenta forçar o jogo 6.

Utah vai para o intervalo em vantagem no placar, enquanto Houston aposta em seus principais jogadores

As equipes começaram num ritmo acelerado, com falhas dos principais jogadores de cada lado: uma falta de James Harden em Ricky Rubio e Donovan Mitchell errando dois passes em dois minutos. Depois, começou o show de bolas de 3 pontos, com SEIS arremessos certeiros em sequência, com três para cada lado, e Jae Crowder marcando 12 dos primeiros 14 pontos do Jazz. Com pouco menos de cinco minutos no cronômetro, os mandantes abriram 10 pontos de vantagem (26-16) e forçaram a equipe de Houston a pedir tempo. No final, 32 a 24 para a equipe de Utah.

Na volta, enquanto os Rockets continuavam pontuando bem nos arremessos de longa distância, o Jazz seguia tentando manter uma distância no placar. Já próximo ao final do quarto, o Rockets conseguiu levar para 4 pontos de diferença, mas Crowder sofreu uma falta e deu números finais: 53 a 47, com 18 pontos do camisa 99. Se Mitchell não conseguia pontuar, a ajuda vinha com Rubio, que foi para o intervalo com 15 pontos. Do lado de Houston, os destaques eram Harden, com 13 pontos, Chris Paul e PJ Tucker, com 11 cada.

Erros de Houston no último quarto e show de Mitchell garantem a vitória do Jazz

Em pouco mais de três minutos, o Rockets já conseguiu virar o placar, em três lances livres de Harden, levando o placar para 57 a 55. E o Barba pegou fogo: três das cinco cestas do perímetro da equipe foram dele, enquanto o Jazz passou a correr atrás, voltando a liderar por alguns instantes, mas uma bandeja de Chris Paul, no último segundo, levou a pontuação para 79 a 76.

Para os últimos 12 minutos, o Jazz precisaria de Donovan Mitchell, que jogou 28 dos 36 minutos até ali. Se Houston errava os arremessos de longe, Utah apostou justamente no camisa 45, que marcou 19 dos 28 pontos da equipe no último quarto. Já abatido, o Rockets não conseguiu acompanhar o ritmo e viu a chance de matar a série ir embora, com os donos da casa fechando a partida em 107 a 91.

Destaques do jogo

Donovan Mitchell (UTA): 31 pontos, 7 rebotes e 4 assistências

Ricky Rubio (UTA): 18 pontos, 3 rebotes e 11 assistências

James Harden (HOU) 30 pontos, 4 rebotes e 8 turnovers

Chris Paul (HOU): 23 pontos, 7 assistências, 8 rebotes e 5 roubadas de bola