De técnico novo! Phoenix Suns acerta contratação de Monty Williams

Após demitir o técnico Igor Kokoskov, o Phoenix Suns acertou a contratação do atual assistente técnico do Philadelphia 76ers, Monty Williams nesta sexta-feira (03). O Suns confirmou que o acordo com o novo técnico é de cinco anos, onde Williams será o 20° treinador na história da franquia.

Monty Williams tem 47 anos, é assistente técnico de Brett Brown no Philadelphia 76ers desde 2018 e neste momento está disputando playoffs. De acordo com o Suns, Monty Williams terminará a temporada na equipe da Philadelphia e só depois será oficialmente técnico da franquia.

The Suns have agreed to terms with Monty Williams to become the 20th head coach in franchise history! pic.twitter.com/Wm7tU8agIX

— Phoenix Suns (@Suns) 3 de maio de 2019



"Estou muito feliz em receber Monty Williams para a família Suns como nosso próximo treinador", disse James Jones, GM da Suns.

Como jogador, Monty Williams foi draftado em 1995 na 24° posição da primeira rodada pelo New York Knicks, em 1996 foi para o San Antonio Spurs, em 1999 foi para o Denver Nuggets, depois para o Orlando Magic e por fim, foi para o Philadelphia 76ers em 2002, onde encerrou a carreira em 2003. O ex-ala teve médias de 6,4 pontos, 1,2 rebote e 1,2 assistência por jogo.

Como treinador, Williams começou como assistente técnico no Portland Trail Blazers em 2005, depois foi técnico principal no New Orleans Hornets / Pelicans de 2010 à 2015, depois passou por Oklahoma City Thunder como assistente e por fim, Philadelphia 76ers como assistente técnico até a temporada atual.

Monty Williams também era desejado pelo Los Angeles Lakers, que agora, deve focar em Ty Lue, ex- técnico do Cleveland Cavaliers, campeão da NBA em 2016, segundo informações do jornalista Adrian Wojnarowski, da ESPN.