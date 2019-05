Rockets empatam série com Warriors em show de James Harden

Em vantagem durante boa parte do jogo, o Houston Rockets venceu o Golden State Warriors por 112 a 108, no Toyota Center, e empatou a série em 2 a 2. O destaque foi James Harden, que chegou a sair do jogo por alguns minutos no primeiro quarto, mas terminou a partida com 38 pontos, 10 rebotes e 4 assistências. Pelo lado do Golden State, as atuações ruins de Stephen Curry e Klay Thompson nas bolas de três pontos, com apenas 5 acertos em 20 tentativas, somados, fez diferença.

O próximo jogo vai ser amanhã, às 23h30 (de Brasília), na Oracle Arena, em Oakland. Como a série está empatada, quem vencer o próximo jogo vai poder garantir a vaga para a final da conferência caso também vença o jogo 6, que será em Houston, na próxima sexta-feira, ainda em horário a ser definido.

Curry desequilibra no 1ºQ, mas Rockets conseguem sequência e têm vantagem

O jogo começou com o Houston Rockets dominando. Faltando cinco minutos para o intervalo, PJ Tucker acertou uma bola de três que levou o placar para 17 a 10, maior diferença até então, e com a equipe de Houston liderando nos nove primeiros minutos. Mas Curry fez a diferença. Com 11 pontos do camisa 30 no quarto, os visitantes viraram o placar para 28 a 25 no final do primeiro quarto.

Após o descanso, o Rockets voltou determinado a brigar pela série. Em menos de dois minutos, Chris Paul e Eric Gordon acertaram, cada um, uma bola de três pontos para virar o placar. O Golden State acompanhou, com as equipes se alternando na liderança, até uma sequência incrível do Rockets levar o placar para 53 a 41, maior vantagem do jogo até então. O GSW conseguiu diminuir a diferença no estouro do cronômetro, com uma linda cesta de três pontos de Iguodala, fechando o primeiro tempo em 61 a 54 para os donos da casa.

Com tensão nos segundos finais, erros do Warriors ajudam a decidir

O ritmo não diminuiu no terceiro quarto. Com quatro minutos, a vantagem já tinha pulado para 17, com 77 a 60, em outra cesta de Harden. O jogo parecia não dar certo para os Warriors, ainda mais com Klay Thompson, que marcava Harden, já com três faltas. E a quarta falta veio em uma infiltração do Barba, com pouco mais de cinco minutos no cronômetro.

O Golden State buscava, com pressa, tirar a diferença no placar, enquanto o Rockets apostava nas bolas de três para seguir na liderança, sempre rondando os 15 pontos. Até perto do final, quando Kevin Durant resolveu aparecer e um arremesso absurdo de Curry, quase do meio da quadra, trouxe a diferença para seis pontos, com 86 a 80. Mas, no final, a vantagem já era de 93 a 84 para Houston.

Existe distância segura no placar contra o Warriors? Difícil saber, mas o Rockets não quis arriscar e voltou, de novo, disposto a fechar a conta. Uma cesta de Tucker levou a diferença para 15 pontos, de novo, com 101 a 88 após três minutos. Perto do final, os mandantes começaram a errar bolas fáceis e viram o placar ficar apertado, chegando a 111 a 108 com 11 segundos no cronômetro.

No lance decisivo, Durant errou o primeiro arremesso e Curry o segundo, no rebote. Com Chris Paul acertando o último lance livre, o jogo terminou em 112 a 108 e vitória dos Rockets.

Números do jogo:

James Harden (HOU): 38 pontos, 10 rebotes e 4 assistências

PJ Tucker (HOU): 17 pontos, 10 rebotes e 3 assistências

Kevin Durant (GSW): 34 pontos, 7 rebotes e 5 assistências

Steph Curry (GSW): 30 pontos, 4 rebotes e 8 assistências