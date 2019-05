Bucks vencem Celtics e estão a uma vitória da classificação

Grande atuação de Giannis Antetokounmpo do Milwaukee Bucks garante vitória fora de casa sobre o Boston Celtics pelos Playoffs da NBA. A partida acabou em 113 a 101 para a franquia de Wisconsin.

Coletivo funciona e Celtics tem vitória parcial

O inicio do quarto confronto entre Boston Celtics e Milwaukee Bucks, teve um grande equilíbrio entre as equipes. A equipe dona da casa teve uma superioridade sobre a equipe visitante no decorrer do primeiro quarto, vencendo o quarto pelo placar de 30 a 22.

Com uma notável melhora ofensiva, a equipe do Bucks voltou melhor para o segundo quarto da partida, conseguindo a virada no placar no decorrer do quarto, mas a equipe do Celtics teve mais força no final do primeiro tempo e conseguiu garantir a vitória. O primeiro tempo terminou 49 a 47, para o Boston Celtics.

Antetokounmpo decide e garante vitória para os Bucks

A partida continuou equilibrada na volta para o segundo tempo, com as duas equipes trocando a liderança do placar no decorrer do quarto. Mas a equipe visitante impôs seu jogo ofensivo com grande atuação de Giannis Antetokounmpo e abriu vantagem no final do terceiro quarto, que acabou 80 a 72 para o Bucks.

O ultimo quarto de partida teve um domínio total da equipe de Milwaukee, que somente administrou o resultado. As tentativas de encostar no placar por parte da equipe da casa pararam na exibição de MPV do grego Giannis Antetokounmpo, que garantiu a terceira vitória na série para os Bucks. O placar final da partida foi de 113 a 101 para o Milwaukee Bucks.

A série agora volta para Milwaukee, com a possibilidade de se encerrar a série em caso de vitória dos Bucks. A quinta partida entre Bucks e Celtics será realizada nessa quarta-feira(8), no Fiserv Forum, às 21h horário de Brasilia.