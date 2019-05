Com show de Siakam, Raptors confirmam mando de quadra e vencem Warriors

Grande atuação de Paskal Siakam, do Toronto Raptors, garante vitória sobre os atuais campeões Golden State Warriors pelas Finais da NBA. A partida acabou em 118 a 109 para a franquia do Canadá.

Consistência defensiva dos Raptors, segura forte ataque dos Warriors

Os primeiros minutos das finais da NBA, foram predominantemente equilibrados com as duas equipes trocando a liderança no placar. A partir da metade do primeiro quarto a equipe dona da casa começou a impor o seu jogo tanto no ataque, quanto na defesa e tomou a liderança no placar. Após administrar o resultado até o final, os mandantes terminaram o quarto na frente com o placar de 25 a 21.

A volta para a segunda etapa do primeiro tempo teve um forte começo dos atuais campeões da liga, chegando à virada no placar. Repetindo a façanha do primeiro quarto a equipe de Toronto comandou a parte final do segundo quarto e com um grande trabalho em equipe terminou o primeiro tempo vencendo por 59 a 49.

Siakam brilha e garante vitória para os Raptors

O Golden State Warriors voltou disposto a encostar no placar, com Stephen Curry e Klay Thompson comandando o ataque, mas com grandes jogadas do nome da partida Paskal Siakam, o Toronto Raptors não permitiu que a equipe da Califórnia encostasse no placar e o terceiro quarto terminou 88 a 81 para os donos da casa.

Bastou a franquia de Toronto administrar o placar no último quarto, com a forte defesa parando o ataque dos Warriors e o forte jogo coletivo funcionando no ataque, principalmente com Kawhi Leonard, garantiu a vitória no primeiro jogo das Finais da NBA para o Toronto Raptors. O placar final foi de 118 a 109.

Toronto Raptors e Golden State Warriors voltam a se enfrentar pela segunda partida das Finais da NBA, o jogo será novamente em Toronto, neste domingo (2), na Scotiabank Arena, às 22h (horário de Brasília).