Jogando em Toronto, Warriors vencem e empatam série na NBA

O atual campeão da NBA, Golden State Warriors impõe seu jogo contra o Toronto Raptors e garantem vitória fora de casa pelas Finais da NBA. A partida acabou 109 a 104 para a franquia estadunidense.

Com um forte jogo coletivo, Raptors vão para os vestiários com vantagem

Repetindo o primeiro jogo da série o início do segundo confronto entre Toronto Raptors e Golden State Warrios teve o equilíbrio prevalecendo. As duas equipes trocaram a liderança até o final do primeiro quarto, quando nos últimos instantes Serge Ibaka colocou os donos da casa na frente do placar e garantiu a vantagem parcial, terminando o quarto 27 a 26 para Toronto.

Com a equipe canadense dominando o segundo quarto a vantagem no placar chegou a ser de 12 pontos, mas com grande atuação Stephen Curry e Klay Thompson a equipe da Califórnia diminuiu a diferença no final e as equipes foram para os vestiários com os Raptors na frente do placar por 59 a 54.

Terceiro quarto arrasador garante vitória para os Warriors

A volta para o segundo tempo foi uma amostra da maior arma do Golden State desde a chegada do técnico Steve Kerr ao time, um avassalador terceiro quarto. A equipe estadunidense chegou a abrir uma parcial de 18 a 0 até a metade do quarto, que terminou 34 a 21 para os Warriors.

O terceiro quarto também representou um desequilíbrio mental por parte da equipe de Toronto, que marcou seu primeiro ponto no quarto após cinco minutos e quarenta segundos jogados. Ao final do quarto a desvantagem era de 8 pontos, sendo o placar 88 a 80 para o time dos Estados Unidos.

Mesmo com a vitória no último quarto não foi suficiente para reverter o placar, a equipe do Canadá chegou a diminuir a vantagem para apenas 2 pontos, mas a cesta de Andre Iguodala nos segundos finais da partida garantiu a vitória para os visitantes. A equipe do Golden State Warriors pelo placar de 109 a 104.

A série se encaminha para Oakland, para duas partidas. A terceira partida das Finais da NBA, entre Toronto Raptors e Golden State Warriors acontecerá nesta quarta-feira (5), na ORACLE Arena, às 22h (horário de Brasília).