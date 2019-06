Kawhi Leonard tem grande noite e Raptors conquistam importante triunfo em Oakland

Grande atuação coletiva do Toronto Raptors, garante vitória sobre um desfalcado Golden State Warriors pelas Finais da NBA, em Oakland. A partida acabou em 123 a 109 para a franquia do Canadá.

Com a ida da série das Finais da NBA para Oakland, a expectativa era de que após a vitória fora de casa o Golden State Warriors iria ter uma postura agressiva em casa, mas logo no começo da terceira partida da série contra o Toronto Raptors, foi a equipe do Canadá quem foi superior.

Semelhante aos dois primeiros jogos, a franquia de Toronto teve um começo forte e logo impôs seu jogo contra os donos da casa, a única ameaça sofrida foi quando no final do primeiro quarto, Stephen Curry acertou um arremesso de 3 pontos e diminuiu a diferença em 4 pontos. Já no lance seguinte, nos segundos finais, Danny Green silenciou a ORACLE Arena com uma cesta de 3 pontos, terminando assim o quarto com o placar de 36 a 29 para os visitantes.

Apesar das tentativas de reação no segundo quarto, a franquia californiana teve as suas iniciativas paradas pelos Raptors. Com um excelente jogo coletivo a equipe canadense conseguiu manter a diferença no placar e foi para os vestiários com o placar de 60 a 52.

Voltando do vestiário o time da casa não conseguiu repetir o feito do jogo 2 e viu sua maior arma ser usada contra contra ele. Com um terceiro quarto avassalador a equipe visitante praticamente garantiu a vitória e terminou o terceiro quarto com uma contagem favorável de 96 a 83.

O Último quarto do jogo serviu para Toronto administrar o placar e coroar as atuações de Kawhi Leonard e Serge Ibaka, o primeiro com 30 pontos e o segundo com 6 tocos na partida. O quinteto titular, com todos os jogadores superando os 10 pontos, também merece destaque. A grande atuação do cestinha da partida com 49 pontos, Stephen Curry, não foi suficiente para evitar a derrota em casa dos Warriors por 123 a 109.

A série continua na Califórnia para o jogo 4 entre Toronto Raptors e Golden State Warriors. A partida será realizada sexta-feira (7), novamente em Oakland, na ORACLE Arena, às 22h horário de Brasília.

Vale lembrar que o jogo pode ser o último dos Warriors na ORACLE Arena. Com uma possível derrota em Oakland e logo em seguida na cidade de Toronto, seria o fim da equipe na série e não voltariam mais a jogar em Oakland, devido ao novo ginásio em São Francisco, O Chase Center, que passará a ser utilizado pela franquia a partir da próxima temporada.