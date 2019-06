Warriors forçam sexto jogo contra os Raptors, mas perdem Durant

Mesmo com perda de Kevin Durant, o Golden State Warriors, com grande atuação dos Splash Brothers garante vitória sobre o Toronto Raptors pelas Finais da NBA, em Toronto. A partida acabou em 106 a 105 para a franquia de Oakland.

Durant brilha, mas se machuca no início do segundo quarto

Toda a esperança dos torcedores do Golden State Warriors com a volta de Kevin Durant foi rapidamente concretizada logo no início da partida. Com o atual MVP das Finais acertando todas as tentativas de 3 pontos e um bom aproveitamento no ataque, a franquia da Califórnia abriu rapidamente uma vantagem sobre os donos da casa. Com grande soberania os Warriors venceram o primeiro quarto por 34 a 28.

O início do segundo quarto fez toda a alegria do torcedor dos Warriors se tornarem uma grande tensão. Após a tentativa de um drible, Kevin Durant teve novamente uma lesão na perna direita. Foi confirmado que se trata de uma lesão no tendão de Aquiles, o jogador fará uma ressonância nessa terça-feira (11), pela manhã, para confirmar a gravidade da lesão, mas tudo indica que o jogador está fora da temporada.

Porém a lesão de seu melhor jogador não abalou a franquia norte-americana, que continuou com seu forte ataque, principalmente com Stephen Curry e Klay Thompson, os Splash Brothers, que comandaram a equipe e não permitiram que a equipe de Toronto encostasse no placar. O primeiro tempo terminou com o Golden State na frente por 62 a 56.

Resiliência dos Warriors garante triunfo

Na volta para o segundo tempo, a equipe visitante teve sua maior demonstração de força no jogo, quando chegou a ter 14 pontos de liderança. Entretanto o cansaço prevaleceu e os atuais campeões permitiram que os Raptors encostassem no placar, terminado o quarto com o placar de 84 a 78 para os Warriors.

Empurrados pela sua torcida, os donos da casa foram para o último quarto determinados a vencer e com uma cesta de Kawhi Leonard, faltando cinco minutos para o final da partida, a equipe do Canadá se viu pela primeira vez a frente do placar. Posteriormente à virada, o camisa 2 de Toronto continuou seu grande momento e deixou sua equipe vencendo por 103 a 97, faltando três minutos e meio para o fim do jogo.

Mas a resiliência dos Warriors se sobressaiu no final. Após uma sequência de erros dos Raptors no final da partida, os atuais campeões chegaram a virada no placar com uma linda cesta de 3 pontos de Klay Thompson, deixando-os na frente do placar nos estantes finais da partida. Depois de uma falta de ataque cometida pelo Golden State, Toronto teve a oportunidade de fazer a cesta da vitória, mas o armador Kyle Lowry teve seu arremesso bloqueado por Draymond Green, garantindo a vitória do Golden State Warriors pelo placar de 106 a 105.

A séria retornará à Oakland para a realização de sexta partida entre Golden State Warriors e Toronto Raptors pelas Finais da NBA. A partida será realizada na quinta-feira (13), na Oracle Arena, às 22h horário de Brasilia. Em caso de vitória dos Raptors, será o fim da série e a garantia de título para a franquia de Toronto.