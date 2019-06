Título inédito! Raptors vencem Warriors e são campeões da NBA pela primeira vez

Coletivo do Toronto Raptors brilha novamente e garante vitória e titúlo sobre um desfalcado Golden State Warriors pelas Finais da NBA, em Oakland. A partida acabou em 114 a 110 para a franquia do Canadá.

Por ser tratar da última partida do Golden State Warriors na Oracle Arena, a expectativa era de que o time apresentasse o seu poderio ofensivo desde o início do jogo 6 das finais da NBA, mas quem iniciou comandando a partida foi o Toronto Raptors que desde os primeiros minutos ditou o ritmo da partida e rapidamente tomou a frente no placar.

No final do primeiro quarto o time da casa chegou conquistar a liderança, mas o time visitante rapidamente reverteu o placar e acabou vencendo o quarto por 33 a 32.

O equilíbrio no final do primeiro quarto, se manteve no segundo e as equipes trocaram a liderança por o quarto. Mas novamente o coletivo dos Raptors apareceu e com grande colaboração de Serge Ibaka e Kyle Lowry, a franquia canadense foi para os vestiários vencendo por 60 a 57.

Com a volta do vestiário a equipe californiana voltou disposta tomar a liderança no placar, mesmo com os Raptors segurando a diferença, a partir da metade do terceiro quarto o time da casa passou a frente no placar, tendo como líder dessa arrancada, Klay Thompson.

Mas no melhor momento de Golden State na partida, a equipe viu seu melhor jogador em quadra torcer o joelho e ser obrigado a sair de quadra. Klay Thompson já estava a caminho dos vestiários, quando teve que voltar e arremessar dois lances livres, até que retornasse para o caminho do vestiário. Mesmo com a perda de um de seus principais jogadores os Warrios terminaram o terceiro quarto na frente por 88 a 86.

Retomada canadense

Não sentindo a perda de seu allstar, a equipe da Califórnia se manteve a frente do placar por período, mas as grandes atuações de Kawhi Leonard e Fred VanVleet fizeram com que os Raptors tomassem a frente do placar e diferentemente do jogo anterior, não permitiu que os Warriors roubassem a vitória.

Nos segundos finais da partida, o astro Stephen Curry teve a bola do jogo em suas mãos, mas acabou errando a cesta de 3 pontos. Os Warriors ainda conseguiram o rebote, Draymond Green imediatamente socilitou um pedido tempo, mas por não haver mais pedidos de tempo para os Warriors, o lance foi contabilizado falta técnica. Nesse momento Kawhi Leonard garantiu a vitória e o título para o Toronto Raptors. A partida se encerrou com o placar de 114 a 110 para a franquia canadense.

Leonardo fazendo história

Kawhi Leonard garantiu o prêmio de MVP das Finais da NBA e se tornou o primeiro jogador da história a ser campeão e MVP das Finais por equipes de conferências diferentes. Vale ressaltar que o Toronto Raptors é a primeira franquia fora dos Estados Unidos a conquistar o título da NBA.