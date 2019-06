Warriors podem perder Thompson até março de 2020; Durant fica fora da próxima temporada

Após perder o título da NBA para o Toronto Raptors na noite na última quinta-feira (13), o técnico do Golden State Warriors, Steve Kerr, terá dois grandes problemas para resolver na próxima temporada. O ala-armador, Klay Thompson, sofreu ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, segundo informações do jornalista Adrian Wojnarowski, da ESPN americana. Além do ala, Kevin Durant, que sofreu uma grave lesão no tendão de aquiles no jogo 5.

Ainda segundo o jornalista Adrian Wojnarowski, a lesão de Klay Thompson pode tirá-lo das quadras até fevereiro ou março de 2020, perdendo boa parte da temporada regular, que começa em outubro de 2019.

Even if Warriors are able to keep Klay Thompson and Kevin Durant in free agency, it'll be a fight to reach playoffs in the Western Conference. Thompson's ACL rehab could take him into February or March -- and Durant likely misses entire season. Devastating turn of events. https://t.co/xKXayv9p34 — Adrian Wojnarowski (@wojespn) 14 de junho de 2019

Em coletiva de imprensa após a partida, o técnico Steve Kerr, confirmou que Kevin Durant ficará de fora da próxima temporada: ''O que importa é que Kevin Durant perderá a próxima temporada com uma lesão no tendão de aquiles. O que importa é que Klay sofreu uma lesão no joelho. Saberemos mais depois. Mas isso é brutal. São apenas brutais as coisas com as quais esses caras tiveram que lidar — disse o comandante, em entrevista coletiva após a derrota de sua equipe para o Toronto Raptors, que ficou com o título da NBA'', comentou o treinador.

Na próxima Free Agency, os dois jogadores podem deixar os Warriors, isso porque Klay Thompson fica sem contrato e Kevin Durant tem a opção de renovar ou deixar a franquia, caso renove, terá salário de U$ 31,5 milhões por temporada. Franquias como New York Knicks e Brooklyn Nets, estavam interessadas no ala até o jogador sofrer a lesão.