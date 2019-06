Após novela, Anthony Davis é trocado para o Los Angeles Lakers

Com interesse do Los Angeles Lakers desde a temporada regular, finalmente a troca de Anthony Davis para a equipe de LeBron James aconteceu. Neste sábado, o New Orleans Pelicans aceitou um pacotão com o armador Lonzo Ball, o ala-armador Josh Hart, o ala Brandon Ingram e três escolhas de primeira rodada, incluindo a 4° escolha do Draft 2019, que acontece na próxima quinta-feira (20), na Barclays Center, Nova Iorque.

A informação foi passada pelo jornalista Adrian Wojnarowski, da ESPN americana, que ainda confirmou que o ala-pivô pretende renovar o contrato com os Lakers em 2020, quando se torna free agent. A novela começou ainda na temporada regular 18-19, quando a equipe comandada por Magic Johnson demostrou interesse no jogador do Pelicans, a notícia se tornou pública e o acordo não foi concretizado.

The Pelicans have agreed to a deal to trade Anthony Davis to the Lakers for Lonzo Ball, Brandon Ingram, Josh Hart, and three first-round picks – including the No. 4 overall in 2019 Draft, league sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) 15 de junho de 2019

O jogador de 25 anos já participou do All-Star Game cinco vezes e ainda foi escolhido para a seleção da NBA duas vezes, em 14-15 e 16-17. Além disso, foi escolhido o novato do ano em 2013. Na carreira, a estrela tem médias de 23,7 pontos, 10,5 rebotes, 1,4 roubos, 2,4 tocos por jogo.