Free Agency da NBA: veja quem está disponível

Depois do título do Toronto Raptors contra o Golden State Warriors e o Draft, no qual o ala-pivô Zion Williamson foi escolhido na primeira posição pelo New Orleans Pelicans, chegou a vez da Free Agency, que aconteceu a partir do dia 30 deste mês.

Existem dois tipos de Free Agent, o restrito e o irrestrito. O restrito é quando o jogador pode receber proposta de outra equipe, mas quando receber, sua equipe atual tem até 15 dias para igualar a oferta, no qual tem prioridade na permanência do jogador, que ficaria mais um tempo.Já o segundo, o atleta está completamente livre, sem depender da sua ex-equipe, podendo assinar contrato com qualquer outro time.

Até lá, existem jogadores que ainda com ''Player Option'', que é quando o jogador tem o poder de decisão, se aceita o último ano de contrato com o time ou recusa e vira Free Agent. O ''Team Option'' é quando a decisão final de renovação é do time.

Algumas das principais estrelas da liga estão livres para assinar com qualquer outra equipe, jogadores como Kawhi Leonard, Kyrie Irving, Kemba Walker, Klay Thompson, DeMarcus Cousins e muitos outros.

Veja os jogadores que estarão na Free Agency:

ATLANTA HAWKS

- Kent Bazemore (Player Option)

- Dewayne Dedmon

- Justin Anderson (Restrito)

- Vince Carter

- Alex Poythress (Restrito)

- Isaac Humphries (Restrito)

BOSTON CELTICS

- Al Horford

- Kyrie Irving

- Marcus Morris

- Terry Rozier (Restrito)

- Daniel Theis (Restrito)

- Brad Wanamaker (Restrito)

- PJ Dozier (Restrito)

- RJ Hunter

- Jonathan Gibson (Restrito)

BROOKLYN NETS

- DeMarre Carroll

- D'Angelo Russell (Restrito)

- Ed Davis

- Rondae Hollis-Jefferson

- Jared Dudley

- Theo Pinson (Restrito)

- Alan Williams

CHARLOTTE HORNETS

- Kemba Walker

- Jeremy Lamb

- Frank Kaminsky (Restrito)

- Joe Chealey (Restrito)

- JP Macura (Restrito)

- Shelvin Mack

CHICAGO BULLS

- Robin Lopez

- Ryan Arcidiacono (Restrito)

- Rawle Alkins (Restrito)

- Tyler Ulis - Wayne Selden (Restrito)

- Brandon Sampson (Restrito)

- Timothe Luwawu-Cabarrot

CLEVELAND CAVALIERS

- David Nwaba (Restrito)

- Deng Adel (Restrito)

- Marquese Chriss

- Nik Stauskas

DALLAS MAVERICKS

- J.J Barea

- Salah Mejri

- Dorian Finney-Smith (Restrito)

- Maximilian Kleber (Restrito)

- Devin Harris

- Kristaps Porzingis (Restrito)

- Trey Burke

DENVER NUGGETS

- Paul Milsap (Team Option)

- Trey Lyles (Restrito)

- Isiah Thomas - Tyler Lydon

- Brandon Goodwin (Restrito)

DETROIT PISTONS

- Ish Smith

- Jose Calderon

- Zaza Pachulia

- Glenn Robinson II (Team Option)

- Isaiah Whitehead (Restrito)

- Kalin Lucas (Restrito)

- Wayne Ellington

GOLDEN STATE WARRIORS

- Kevin Durant

- Klay Thompson

- DeMarcus Cousins

- Quinn Cook

- Jonas Jerebko

- Kevon Looney

- Jordan Bell (Restrito)

- Damion Lee (Restrito)

- Marcus Derrickson (Restrito)

- Andrew Bogut

HUSTOU ROCKETS

- Nene Hilario (Player Option)

- Gerald Green

- Vince Edwards (Restrito)

- Danuel House (Restrito)

- Kenneth Faried

- Iman Shumpert

- Austin Rivers

INDIANA PACERS

- Thaddeus Young

- Tyreke Evans (Suspenso pela NBA)

- Bojan Bogdanovic

- Darren Collison

- Cory Joseph

- Kyle O'Quinn

- Edmond Summer (Team Option)

- Davon Reed (Restrito)

- Wesley Matthews

LOS ANGELES CLIPPERS

- Patrick Beverley

- Johnathan Motley (Restrito)

- Angel Delgado (Restrito)

- Wilson Chandler

- Ivica Zubac (Restrito)

- Garrett Temple

- JaMaychal Green

- Rodney McGruder (Restrito)

LOS ANGELES LAKERS

- Kentavious Caldwell-Pope

- Tyson Chandler

- Rajon Rondo

- Lance Stephenson

- JaVale McGee

- Mike Muscala

- Alex Caruso (Restrito)

- Johnathan Williams (Restrito)

- Reggie Bullock

MEMPHIS GRIZZLIES

- Joakim Noah

- Omri Casspi

- Jonas Valanciunas

- Delon Wright (Restrito)

- Tyler Dorsey (Restrito)

- Tyler Zeller

MIAMI HEAT

- Udonis Haslem

MILWAUKEE BUCKS

- Khris Middleton (Restrito)

- Brook Lopez

- Malcolm Brogdon (Restrito)

- Nikola Mirotic

- Pau Gasol

MINNESOTA TIMBERWOLVES

- Taj Gibson

- Anthony Tolliver

- Tyus Jones (Restrito)

- Derrick Rose

- Luol Deng

- Jared Terrell (Restrito)

- C.J. Williams (Restrito)

- Jerryd Bayless

NEW ORLEANS PELICANS

- Julius Randle

- Elfrid Payton

- Darius Miller

- Ian Clark

- Tim Frazier

- Stanley Johnson (Restrito)

- Cheick Diallo (Restrito)

- Trevon Bluiett (Restrito)

NEW YORK KNICKS

- Mario Hezonja

- Emmanuel Mudiay (Restrito)

- Luke Kornet (Restrito)

- Noah Vonleh

- Isaiah Hicks (Restrito)

- DeAndre Jordan

- Billy Garrett

- Henry Ellenson

- John Jenkins

OKLAHOMA CITY THUNDER

- Nerlens Noel (Restrito)

- Raymond Felton

- Deonte Burton (Restrito)

- Markieff Morris

ORLANDO MAGIC

- Nikola Vucevic

- Terrence Ross

- Jerian Grant (Restrito)

- Khem Birch (Restrito)

- Jarell Martin (Restrito)

- Troy Caupain (Restrito)

- Amile Jefferson (Restrito)

- Wesley Iwundu (Team Option)

PHILADELPHIA 76ERS

- JJ Redick

- Jimmy Butler (Restrito)

- Amir Johnson

- T.J. McConnell

- Furkan Korkmaz

- Tobias Harris

- Boban Marjanovic

- Mike Scott

- James Ennis (Player Option)

- Greg Monroe

PHOENIX SUNS

- Kelly Oubre Jr. (Restrito)

- Troy Daniels

- Jamal Crawford

- Dragan Bender

- Richaun Holmes

- George King (Restrito)

PORTLAND TRAIL BLAZERS

- Al-Farouq Aminu

- Seth Curry

- Rodney Hood

- Jake Layman (Restrito)

- Enes Kanter

SACRAMENTO KINGS

- Kosta Koufos

- Willie Cauley-Stein (Restrito)

- Troy Williams - Alec Burks

- Harrison Barnes (Restrito)

- Corey Brewer

SAN ANTONIO SPURS

- Rudy Gay

- Dante Cunningham

- Quincy Pondexter

- Ben Moore (Restrito)

- Donatas Motiejunas

TORONTO RAPTORS

- Kawhi Leonard (Player Option)

- Danny Green

- Marc Gasol (Player Option)

- Jeremy Lin

- Patrick McCaw (Restrito)

- Jodie Meeks

- Eric Moreland

UTAH JAZZ

- Ricky Rubio

- Thabo Sefolosha

- Ekpe Udoh

- Naz Long (Restrito)

- Tyler Cavanaugh (Restrito)

WASHINGTON WIZARDS

- Sam Dekker (Restrito)

- Chasson Randle (Restrito)

- Trevor Ariza

- Tomas Satoransky (Restrito)

- Thomas Bryant (Restrito)

- Jabari Parker (Team Option)

- Bobby Portis (Restrito)

- Jeff Green

- Devin Robinson