Kevin Durant rejeita opção contratual com Golden State Warriors e se torna free agent

Na manhã nesta quarta-feira (26), o jornalista Adrian Wojnarowski, surpreendeu o mundo da NBA ao informar que o ala Kevin Durant, recusou a Player Option de U$ 31,5 milhões do Golden State Warrios, se tornando free agent irrestrito.

Ainda segundo o jornalista da ESPN americana, Rich Kleiman, que é empresário do jogador e o próprio Kevin Durant, estão em Nova Iorque avaliando as opções para a próxima Free Agency, que começa no próximo dia 30.

Golden State Warriors star Kevin Durant has declined his $31.5M player option and will become an unrestricted free agent, league sources tell ESPN. Durant and his business manager Rich Kleiman are in New York, evaluating free agency options. So far, process has stayed private.