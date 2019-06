Os 16 anos de LeBron James e o legado do Rei para NBA

No dia 26 de junho de 2003, a NBA receberia um ala especial, já tratado como uma estrela, antes mesmo de ingressar ao campeonato. LeBron James era tão talentoso que pulou o College e foi direto para a liga, sendo a primeira escolha do draft daquele ano pelo Cleveland Cavaliers.

16 anos se passaram daquele dia e toda a expectativa no ala se tornou realidade, até mais do que todos esperavam e certamente ele é um dos maiores da história, apelidado de King James. Além disso, o legado como jogador, e como pessoa de LeBron também é algo que deve ser lembrado e mencionado por décadas e décadas.

Divulgação/Los Angeles Lakers

UM ATLETA COMPLETO

Aos 34 anos, o ala continua em grande forma física, tendo poucas lesões e queda de rendimento na carreira, o que de certa forma é essencial para se jogar em alto nível por bastante tempo. Principalmente quando falamos em NBA, onde as lesões tiram jogadores por meses, e isso pode afetar até no rendimento no atleta pelo resto de sua carreira. Seu vigor físico é exemplo para gerações futuras.

Além disso, LeBron James é um campeão, líder e recordista. Pode não ter a quantidade de títulos da liga como Michael Jordan, por exemplo, mas tem mais pontos na história do que o ala-armador, sendo o 4º maior de todos os tempos, justificando comparações com o ex-jogador do Chicago Bulls, que claro, não é só por esse quesito.

Por onde passou, não deixou de conquistar um anel, exceto em Los Angeles, onde o ala iniciou sua jornada na última temporada, apenas. O jogador comandou uma dinastia no Miami Heat, onde ao lado de Chris Bosh e Dwayne Wade (o famoso Big Three) conquistou duas vezes a NBA. Também derrotou uma equipe "imbatível", quando voltou à Cleveland, na maior virada da história das finais, derrotando o Golden State Warriors e sendo eleito MVP das finais de 2016.

Divulgação/Cleveland Cavaliers

UM HOMEM SOLIDÁRIO

A infância de LeBron foi um momento difícil em sua vida. De família pobre, nunca conheceu seu pai, e seu padrasto vivia envolvido em crimes como tráfico de drogas. O jogador cresceu no estado de Ohio e sabe muito bem as dificuldades da sua vizinhança, além de estar sempre pronto para ajudar a comunidade. Em 2018, inaugurou uma escola em sua cidade natal: Akron.

Além disso, LeBron James frequentemente em suas falas menciona o combate a pobreza, e ao preconceito, sobretudo racial, além de outras questões, como dizer que não visitará a Casa Branca, independente do governo. O astro do basquete também está sempre nos microfones debatendo as causas políticas, mostrando a todos o gênio que é dentro e fora das quadras.