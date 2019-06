Kyrie Irving recebe proposta e está a detalhes de fechar com Brooklyn Nets

O período de negociações da NBA está muito próximo. Para ser exato, neste domingo (30), começa a free agency, período onde os jogadores sem contrato, estão livres para negociarem com as franquias da liga. Um dos principais jogadores para negócio é Kyrie Irving. O armador está muito próximo de um acordo com o Brooklyn Nets, e deve concluir a negociação em breve.

A equipe de Nova York ofereceu ao astro cerca de U$ 141 milhões por um período de quatro anos ao jogador, que parece estar interessado em se mudar para o Brooklyn. Kyrie estará encontrando com os proprietários da franquia neste domingo na cidade, data que abre a free agency, para possivelmente fechar o negócio.

Free agent Kyrie Irving is meeting with the Brooklyn Nets in New York on Sunday and both sides are motivated to move quickly toward reaching a 4-year, $141M deal, league sources tell ESPN.