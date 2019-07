Sem garantir Kawhi, Lakers age rápido e fecha com DeMarcus Cousins

Após dias frios na Free Agency da NBA, o clima esquentou neste fim de semana. Após perder a briga para o Los Angeles Clippers por Kawhi Leonard, o Los Angeles Lakers não perdeu tempo e fechou com o pivô DeMarcus Cousins para a próxima temporada.

A informação trazida pelo jornalista norte-americano da ESPN, Adrien Wojnarowski é de que o pivô fechou por uma temporada com a franquia californiana e receberá U$S 3.5 milhões. Além disso, o Miami Heat tinha interesse em fechar com o jogador, mas o ala-pivô Anthony Davis convenceu Cousins a se mudar para o Los Angeles. Os dois atuaram juntos pelo New Orleans Pelicans até 2018.

Free agent center DeMarcus Cousins has agreed to a one-year deal with the Lakers, agent Jeff Schwartz of Excel Sports tells ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 6, 2019

DeMarcus Cousins foi draftado em 2010 pelo Sacramento Kings, onde atuou até 2017, quando foi trocado para os Pelicans. Em 2018, o pivô trocou New Orleans por Oakland, assinando por uma temporada com os Warriors, última equipe do atleta.

Na última temporada, DeMarcus Cousins atuou em 30 partidas, com média de 16 pontos e 8 rebotes por jogo. O jogador fez parte do time do Golden State que chegou às finais da NBA, quando foram derrotados para o Toronto Raptors.