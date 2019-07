Russell Westbrook é trocado para o Houston Rockets; Chris Paul vai para Oklahoma

O mundo da NBA parou novamente nesta offseason. Após pedir para sair, o armador Russell Westbrook foi trocado para o Houston Rockets, com isso, voltará a jogar ao lado James Harden, com que atuou no Oklahoma City Thunder.

Com a troca, o Oklahoma City Thunder recebeu o experiente armador Chris Paul de 34 anos e quatro escolhas de primeira rodada. 2024 e 2026, além de duas Swaps em 2021 e 2025, onde o Thunder tem o direito de inverter a posição com os Rockets nos drafts. A notícia foi publicada pelo jornalista Adrian Wojnarowski, da ESPN americana.

The Oklahoma City Thunder have agreed to trade Russell Westbrook to the Houston Rockets for Chris Paul, first-round picks in 2024 and 2026, pick swaps in 2021 and 2025, league sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) 12 de julho de 2019

Westbrook foi draftado na 4° escolha em 2008 e nesse período foi All-Star oito vezes, além de ser MVP em 2017. Outros números interessantes sobre o jogador é a média de triple double em três temporadas seguidas, 2016-2017, 2017-2018 e 2018-2019. Além de ser o segundo jogador na história da NBA com mais triple double, com 138 no total, ficando atrás apenas de Oscar Robertson, que tem 181.

Nas últimas cinco temporadas, os únicos jogadores que marcaram mais de 10 mil pontos foram James Harden (11,958) e Russell Westbrook (10,025), de acordo com a ESPN. Na temporada 18/19, o camisa zero teve médias de 22,9 pontos, 11,1 rebotes e 10,7 assistências.

Com a troca de Jerami Grant para o Denver Nuggets, Paul George para o Los Angeles Clippers e Russell Westbrook para o Houston Rockets, o Oklahoma City Thunder adquiriu oito escolhas de primeira rodada; veja a lista:

2020: Protegida top 10 (via Denver Nuggets)

2021: (via Miami Heat)

2022: (via: Los Angeles Clippers)

2023: Protegida top 14 (via: Miami Heat)

2024: (via Los Angeles Clippers)

2024: Protegida top 14 (via Houston Rockets)

2026: (via Los Angeles Clippers)

2026: Protegida top 4 (via Houston Rockets).