Golden State Warriors renova com Draymond Green por mais quatro anos

Após renovar com Klay Thompson, o Golden State Warriors renovou com Draymond Green por mais quatro anos e um contrato máximo de U$ 100 milhões nesse período, de acordo com o jornalista Adrian Wojnarowski, da ESPN americana.

O novo contrato começa a valer na temporada 20/21, ou seja, o ala-pivô dos Warriors vai jogar com o contrato antigo na próxima temporada. Com isso, o valor total do contrato será de U$ 118 milhões para o jogador de 29 anos.

Draymond Green foi peça importante nos títulos do Golden State Warriors em 2014-2015, 2016-2017 e 2017-2018. Na temporada 18/19, o camisa 23 teve médias de 7,4 pontos, 7,3 rebotes e 6,9 assistências por jogo.

No período de free agency, a equipe da Califórnia contratou D'Angelo Russel, ex-Brooklyn Nets, Omari Spellman, ex-Atlanta Hawks, Alec Burks e Cauley-Stein, ambos ex-Sacramento Kings, Ky Bowman, ex-Boston College e Glenn Robinson III, ex-Detroit Pistons. Além de das renovações de Klay Thompson, Draymond Green, Damion Lee e Kevon Looney.