Após renovação com Atlanta Hawks, Vince Carter quebra recordes na NBA

O ala Vince Carter renovou seu contrato com o Atlanta Hawks para mais uma temporada no basquete americano, esta que também pode ser a última do jogador. Com isso, iniciará sua 22º temporada na NBA, se tornando o atleta com mais temporadas na liga, superando craques como: Kevin Garnett, Dirk Nowitzki, Kevin Willis e Robert Parish, todos com 21 cada.



Foi escolhido no Draft de 1998 pelo Golden State Warriors com a quinta escolha, imediatamente trocado para o Toronto Raptors. Lá, se tornou um dos maiores jogadores da história da franquia, obtendo médias de 22.1 pontos, 4.9 rebotes e 3.7 assistências em sete temporadas pelo time, além de passagens por: New Jersey Nets ( hoje Brooklyn Nets), Phoenix Suns, Dallas Mavericks, Memphis Grizzlies, Sacramento Kings e claro, Atlanta Hawks.

É eternizado na memória dos fãs pelo torneio de enterrados de 2000, se consagrando vencedor do duelo que contava com a participação de craques como Tracy Mcgrady e Steve Francis. Foi eleito oito vezes All-Star, duas vezes no time da NBA, uma no segundo em 2001, outra no terceiro em 2000, além do prêmio de calouro do ano em 1999.