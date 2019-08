"Melou" para Carmelo?

A "off-season" da NBA deste ano não tem sido boa para Carmelo Anthony. Sendo 10 vezes All-Star, "Melo" não recebeu proposta de nenhuma equipe da liga norte-americana até então, o que deixou o atleta extremamente frustrado.

Conhecido por seu poder de pontuar em qualquer lugar da quadra, Anthony sempre foi tido como um dos melhores jogadores da geração. Foi escolhido pelo Denver Nuggets como a terceira escolha do Draft de 2003, edição tida como uma das melhores do sistema de recrutamento americano na história, que contava com astros como: Lebron James, Dwayne Wade, Chris Bosh, entre outros.

Carmelo foi cestinha da liga em 2013 e teve temporadas espetaculares pelo Denver Nuggets e pelo New York Knicks. Porém, sempre foi muito criticado por seu jeito meio "fominha" de jogar, forçando arremessos sem necessidade e tentando decidir a todo custo.



Após a ida para o Oklahoma City Thunder em 2017, na intenção de montar um "Big 3" com Russell Westbrook e Paul George, as coisas saíram do trilho. Anthony não se encaixou na equipe e permaneceu por apenas uma temporada. Em seguida assinou com o Houston Rockets para a temporada seguinte, atuando apenas 10 jogos, antes de ser dispensado em janeiro deste ano.



Aos 35 anos de idade, o jogador diz ainda poder jogar e que vem mudando sua rotina, treinando com jogadores mais jovens para evoluir cada vez mais seu jogo.



Recentemente o jogador pediu para se integrar na Seleção Americana que disputará o Mundial de 2019 na China, ocupando a vaga de algum dos jogadores que desistiram da convocação. Contudo, o pedido foi negado por Jerry Colangelo, diretor da USA Basketball. Anthony conquistou quatro medalhas Olímpicas defendendo a seleção.