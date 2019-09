Com Antetokounmpo em quadra, Grécia atropela Montenegro pela Copa do Mundo de Basquete

Após a vitória da Seleção Brasileira sobre a Seleção Neozelandesa, Grécia e Montenegro também se enfrentaram neste domingo (01), fechando as primeiras partidas do grupo F. E acabou dando o resultado esperado, a equipe do atual MVP da NBA, Giannis Antetokounmpo, venceu os Montenegrinos pelo placar de 85 a 60.



A equipe grega foi superior o tempo todo, tendo a maior liderança de 30 pontos. Giannis acabou o jogo com 10 pontos, 8 rebotes e uma assistência, além de dois tocos. Os destaques vão para o conjunto dos gregos, principalmente dentro do garrafão. Bourousis, Printezis e Pappagianis combinaram para 43 pontos e 14 rebotes, dificultando a vida dos adversários.



Além disso, o aproveitamento nos arremessos foi fundamental para a vitória dos gregos, 65% nos arremessos de dois, 35% nos arremessos de três pontos e 87% nos lances livres. Já Montenegro, errou bastante e teve 37% nos arremessos de dois, 26% nos arremessos de três pontos e 69% no lance livre.



Destaque para o pivo Nicola Vúcevic, do Orlando Magic, que obteve 12 pontos e três rebotes, sendo o cestinha do lado dos derrotados. O próximo jogo de Montenegro é contra a Nova Zelândia, e a Grécia enfrenta o Brasil, ambos os jogos na próxima terça-feira (03).