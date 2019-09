Em jogo de duas prorrogações, Espanha bate Austrália e está na final do Mundial

Saiu o primeiro classificado para a final da Copa do Mundo de Basquete. Após jogo eletrizante e duas prorrogações, a Espanha derrotou a Austrália por 95 a 88 nesta sexta-feira (13) na Beijing, Wukesong Sport Arena e se garantiu na decisão que acontece no domingo.

O primeiro período foi muito equilibrado, com as duas equipes reversando a liderança no placar, mas a Espanha saiu vencedora por 22 a 21. No segundo período, a equipe comandada por Sergio Scariolo teve apenas 19% dos arremessos certos em quadra. Os australianos aproveitaram e passaram a frente do placar, após vencer o período por 16 a 10.

No terceiro período, o placar voltou a ser equilibrado após da Espanha por 19 a 18, com boas atuações de Marc Gasol, pivô espanhol que anotou sete pontos e Patty Mills, armador australiano, que marcou nove. No quarto e último período do tempo normal, a Espanha conseguiu anotar seis pontos seguidos na reta final e virar o placar.

Com o placar de 71 a 70 faltando quatro segundos para o término, Patty Mills teve dois lances livres, onde acertou o primeiro e deixou tudo igual e errou o segundo, perdendo a chance de deixar a Austrália na frente.

A prorrogação não poderia começar de outro jeito. Marc Gasol anotou cinco pontos seguidos para a Espanha, deixando o placar em 76 a 71. Mas a Austrália respondeu na mesma moeda e empatou a partida. Na reta final, a equipe comandada por Andrej Lemanis passou a frente, mas Marc Gasol empatou em dois lances livres faltando quatro segundos para o fim.

Na segunda prorrogação, a Espanha anotou 10 pontos seguidos e dificultou a reação da Austrália. No final, os espanhóis se garantiram na segunda final em sua história.

Foto: Divulgação/FIBA World Cup

O cestinha da partida foi Patty Mills, armador do San Antonio Spurs, que teve números de 33 pontos, três rebotes, duas assistências, 44% nos arremessos em quadra e 36% nos chutes de três pontos. Pelo lado vencedor, o destaque foi Marc Gasol, pivô do Toronto Raptors, que anotou 33 pontos, 44% nos arremessos em quadra e 36% nos chutes de três pontos. seis rebotes, quatro assistências, 57% nos arremesso em quadra e dois tocos.

A grande final da Copa do Mundo será domingo (15), às 9h, na Wukesong Sport Arena, em Beijing. A Espanha espera o vencedor de Argentina e França. A Austrália volta a quadra também no próximo domingo, às 5h, na disputada de terceiro lugar.