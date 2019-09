Luis Scola lidera, Argentina derrota França e garante vaga na final da Copa do Mundo de Basquete

A final da Copa do Mundo de Basquete está definida. Com a liderança do ala-pivô Luis Scola, a Argentina venceu a França nesta sexta-feira (13) por 80 a 66 na Wukesong Sport Arena, em Beijing, e garantiu vaga na final do Mundial contra a Espanha.

Campeã do torneio em 1950 e vice em 2002, a Argentina tenta o bicampeonato do Mundial contra a Espanha, que também visa o segundo título da competição.

O grande destaque da partida ficou por conta do experiente Luis Scola, ala-pivô argentino de 39 anos, que anotou 28 pontos, 13 rebotes, duas assistências, 47% dos arremessos em quadra e 75% nos chutes de três. O destaque da França foi Frank Ntilikina, que teve números de 16 pontos, dois rebotes e duas assistências.

Foto: Divulgação/FIBA World Cup

Logo no primeiro período, Scola anotou 10 pontos para os argentinos, que venceu por 21 a 18. No segundo período, os franceses encostaram no placar, mas nos últimos minutos, Marcos Delia e Facundo Campazzo anotaram cinco pontos para deixar os argentinos na frente por sete pontos de diferença.

No terceiro período, o armador Luca Vildoza, saiu do banco e anotou oito pontos dos 10 que marcou em todo jogo. No quarto e último período, os argentinos entraram vencendo por 12 pontos de diferença e conseguiram administrar a vitória.

A final da Copa do Mundo está marcada para o próximo domingo (15), às 9h, na Wukesong Sport Arena. A França disputa o terceiro lugar no mesmo dia, às 5h, contra a Austrália.