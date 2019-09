Charlotte Hornets apresenta novo uniforme para temporada da NBA

Se preparando para o início da NBA, o Charlotte Hornets divulgou nesta segunda-feira (30), o uniforme 'Statement Edition' para a nova temporada. A equipe confirmou que será apresentado no 'Media Day', que acontece durante esta segunda.

''O uniforme da Statement Edition permanece roxo, mas apresenta um design completamente diferente do seu antecessor. Mais notavelmente, no peitoral diz "CHA", correspondendo à abreviação oficial da NBA para o Hornets. Isso marca a primeira vez que a equipe usa a abreviação, que aparece em branco com um contorno azul-petróleo, em suas camisas. Os números são azuis e o nome do jogador na parte de trás é branco, como estavam no uniforme anterior da Statement Edition.''

''As listras na lateral do uniforme foram substituídas por um padrão semelhante a um ferrão que aparece na camisa e no short. Nos shorts, o ferrão é acompanhado por uma versão verde-azulada do logotipo secundário "Silhueta" da equipe. O cinto apresenta o logotipo primário parcial, que não apareceu anteriormente em um uniforme.''

O Charlotte Hornets usará o novo uniforme em oito partidas no Spectrum Center na temporada, inclusive, na estreia, dia 23 de outubro, contra o Chicago Bulls e em jogos destaques, contra Golden State Warriors, dia 4 de dezembro, Boston Celtics, dia 7 de novembro, quando a partida será transmitida pela TNT, nos Estados Unidos e contra Los Angeles Lakers, no dia 21 de março de 2020.