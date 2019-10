Com Zion Williamson, New Orleans Pelicans derrota Atlanta Hawks em amistoso

Em amistoso de pré-temporada, o New Orleans Pelicans derrotou o Atlanta Hawks por 133 a 109, nesta segunda-feira (07), na State Farm Arena, em Atlanta.

Os Pelicans contaram com as estreias dos principais aquisições na última free agency. O armadores Lonzo Ball e Josh Hart, e o ala Brandon Ingram, trocados com o Los Angeles Lakers, por Anthony Davis. Além disso, os torcedores puderam acompanhar Zion Williamson, ex-jogador de Duke, considerado um dos maiores prospectos dos últimos anos no basquete americano.

No início da partida, as equipes reversaram na liderança do placar. Zion chegou a fazer sete dos 11 pontos dos Pelicans. Na metade, os visitantes viraram a partida, abriram oito pontos, mas os Hawks se recuperaram, viraram e fecharam por 34 a 29. No segundo, o New Orleans Pelicans não deu chances para o Atlanta Hawks e venceram por 19 pontos de vantagem. O placar do primeiro tempo foi de 75 a 61 para a equipe comandada por Alvin Gentry.

Na volta, os visitantes continuaram com a superioridade em quadra e venceram o terceiro período por 35 a 26. Com 27 pontos de diferença, as equipes utilizaram o último e quarto período para rodar o elenco e a equipe de Zion venceu novamente por 23 a 22.

O cestinha da partida foi Jrue Holiday, armador do New Orleans Pelicans, que anotou 21 pontos em 18 minutos. Além disso, deu dois tocos e roubou uma bola. Zion Williamson teve números de 16 pontos, 7 rebotes, 3 assistências, 3 roubadas e 48% de aproveitamento nos arremessos. O destaque do Atlanta Hawks foi DeAndre' Bembry. O ala-armador deve números de 16 pontos, 3 roubos e 3 tocos em 21 minutos.