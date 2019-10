Jaylen Brown renova com Boston Celtics por mais quatro anos

Após longa conversa, o Boston Celtics anunciou a renovação do contrato do ala-armador Jaylen Brown por mais quatro anos no valor de U$ 115 milhões.

"Jaylen fez tremendos progressos nos últimos três anos e se tornou um jogador fantástico para nós nos dois lados da quadra", disse Danny Ainge, GM dos Celtics.

Na temporada passada, Brown foi o terceiro maior cestinha da equipe comandada por Brad Stevens, ficando atrás apenas de Kyrie Irving e Jayson Tatum. O ala-armador de 22 anos participou de 74 jogos e teve médias de 13 pontos, 4.2 rebotes e 1.4 assistência.

O prazo para as equipes renovarem os contratos dos jogadores selecionados no Draft de 2016 era até esta próxima segunda-feira (21). De acordo com o jornalista Adrian Wojnarowski, da ESPN, Brown é o primeiro jogador do Boston Celtics, desde Rajon Rodon, em 2009, a assinar a extensão ainda com o contrato de novato.

Selecionado na terceira escolha no Draft de 20016, Jaylen Brown tem média de 11.2 pontos, 4 rebotes e 1.3 assistência na carreira. O jogador também já atuou em 44 jogos nos playoffs.