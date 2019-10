New Orleans Pelicans confirma que Zion Williamson ficará de fora de seis a oito semanas

Notícia ruim para os torcedores do New Orleans Pelicans e para os amantes da bola laranja. Nesta segunda-feira (21), a franquia confirmou que Zion Williamson passou por cirurgia no menisco do joelho direito e ficará fora de combate de seis a oito semanas.

Com isso, o jogador de 19 anos ficará de fora do início da NBA, que começa nesta terça-feira (21). O New Orleans Pelicans abre a temporada, onde enfrenta o Toronto Raptors na Air Canada Centre, Canadá, às 21h.

É a segunda lesão do jogador desde quando foi escolhido pelos Pelicans. No início da Summer League, Zion sofreu uma lesão no joelho esquerdo. Durante a temporada do basquete universitário, o jovem jogador também sofreu uma lesão no joelho direito, quando seu tênis estourou durante a partida entre Duke e North Carolina.

Zion foi líder de pontuação entre os novatos durante a pré-temporada. O ala-pivô draftado na primeira posição teve média de 23.3 pontos nos quatro jogos disputados.