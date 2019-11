Aos 35 anos, Carmelo Anthony fecha com Portland Trail Blazers

Sem clube desde a saída do Houston Rockets, Carmelo Anthony finalmente voltou à NBA. O ala de 35 anos acertou com o Portland Trail Blazers por em um contrato não garantido, de acordo com Adrian Wojnarowski da ESPN americana.

De acordo com o jornalista Bobby Marks, Carmelo Anthony ganhará U$ 14.490 quando estiver no elenco dos Blazers. O contrato fica totalmente garantido se ele não for dispensado até o dia 7 de janeiro de 2020.

10 vezes All-Star, seis vezes no All-NBA Team e tri-campeão dos Jogos Olímpicos com os Estados Unidos, Melo, como é conhecido, se juntará aos All-Stars Damian Lillard e CJ McCollum para tentar recuperar o Portland Trail Blazers, que não começou bem na atual temporada da NBA.

Com média de 24 pontos, 6.5 rebotes e 4.8 assistências na carreira, o experiente ala foi selecionado na terceira posição pelo Denver Nuggets no Draft de 2003. Em 2011, foi negociado para o New York Knicks, onde ficou até 2017. Carmelo Anthony ainda jogou pelo Oklahoma City Thunder em 2017-2018, quando fez trio com Russell Westbrook e Paul George. Em 2018 foi contratado pelo Houston Rockets, onde atuou em apenas 10 jogos e foi dispensado.