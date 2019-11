Em homenagem aos 50 anos, Cleveland Cavaliers apresenta novo uniforme City Edition

A temporada da NBA já começou, mas as equipes continuam apresentando os uniformes da temporada. Nesta quinta-feira (21), o Cleveland Cavaliers apresentou oficialmente o novo padrão City Edition para a temporada 2019-20. A edição é em homenagem aos 50 anos da franquia.

"Estamos empolgados em apresentar esse uniforme muito especial durante a 50ª temporada do Cavaliers, porque ele abrange a jornada da franquia que começou em 1970", disse Tracy Marek, diretora de marketing da Cavs. “Todas as peças do uniforme do City Edition refletem diferentes épocas do basquete Cavaliers, e as memórias e a história feitas ao longo do caminho.”

A camisa é composta pela história da franquia. A cor, o azul marinho, é inspirado nos uniformes alternativos usado pela equipe de 2005 a 2010. No centro da camisa, existe a marca 'CLE' na cor de ouro em negrito com uma pena, em homenagem ao primeiro uniforme usado pelo time de 1970 a 1974.

Nas laterais, apresenta marcas na cor vinho, ouro e branco, que se assemelham ao design do uniforme de 1974 a 1980, usado na era 'Milagre de Richfield', em 1976, quando a equipe terminou a temporada regular com 49-33 e o título da divisão.

Na parte de trás, a cor do número foi inspirada nos uniformes preto, laranja e azul, que os Cavaliers estrearam quando retornaram para a Gund Arena, em 1994. Acima do logotipo da NBA, haverá o número '1', em homenagem ao título de campeão da NBA em 2016. Na bermuda, mais representações históricas da franquia.

Na cor azul marinho, a bermuda exibe o logotipo 'V-basket', utilizado pela equipe de 1983 a 1994. Na lateral, também apresenta a continuação das marcas da camisa nas cores vinho, ouro branco.

𝑁𝑎𝑣𝑦 colorway.

𝐶𝐿𝐸 script.

𝐻𝑎𝑠ℎ𝑚𝑎𝑟𝑘 paneling.

“𝑉-𝑏𝑎𝑠𝑘𝑒𝑡” logo.



This #Cavs50 City uniform encompasses the 𝒋𝒐𝒖𝒓𝒏𝒆𝒚 of the franchise that began in 1970. pic.twitter.com/WpiEnYqjuQ — Cleveland Cavaliers (@cavs) November 21, 2019

O Cleveland Cavaliers jogará com o novo uniforme em 11 partidas no Rocket Mortgage FieldHouse. A estreia está marcada para a próxima quarta-feira (27), contra o Orlando Magic.

Confira os jogos:

27 de novembro: Orlando Magic

3 de dezembro: Detroit Pistons

6 de dezembro: Orlando Magic

4 de janeiro: Oklahoma City Thunder

5 de janeiro: Minnesota Timberwolves

7 de janeiro: Detroit Pistons

2 de março: Utah Jazz

4 de março: Boston Celtics

7 de março: Denver Nuggets

26 de março: Los Angeles Lakers

30 de março: Phoenix Suns.

Uma quadra especial da City Edition também foi anunciada. No meio, contém a marca 'CLE', inspirado no primeiro uniforme do Cleveland Cavaliers de 1970 a 1974.