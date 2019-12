Pensando em 2020, Basket Osasco renova com o ala-armador Robinho

Garantido na próxima edição do Campeonato Brasileiro da CBB, o Basket Osasco já visa o próximo ano. A equipe paulista anunciou a primeira renovação contratual do elenco. O ala-armador Robinho estendeu o vínculo com a Coruja até 2020.

“Fiquei muito contente com a renovação e a chance de poder levar o nome da cidade de Osasco e de todo o projeto para o cenário nacional. Espero fazer meu melhor e representar o município de forma honrosa”, disse Robinho.

“Osasco é um lugar onde me sinto bem, me sinto acolhido. Conto com a confiança da diretoria e da comissão técnica e esse é um trunfo para fazermos a melhor campanha possível no Brasileiro”, reforçou.

Durante o Campeonato Paulista, onde a equipe de Osasco caiu nas oitavas de finais, Robinho foi um dos destaques do time, com média de oito pontos, quatro assistências e quatro rebotes por jogo. A Coruja segue trabalhando na formação do elenco para o próximo ano.