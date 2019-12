Em jogo movimentado, Unifacisa leva a melhor e derrota São Paulo fora de casa

No confronto da reedição da última final da Liga Ouro do ano passado, agora na NBB, a Unifacisa levou a melhor e derrotou o São Paulo por 89 a 79, jogando no Ginásio Antônio Nunes Galvão, em São Paulo.

O grande cestinha da partida foi Barnes, que anotou 28 pontos. O destaque são-paulino foi Georginho, que flertou com um triplo-duplo, tendo números de 19 pontos, 13 rebotes e 9 assistências. As duas equipes permanecem na zona de classificação para a Copa Super 8.

No primeiro período, a partida começou equilibrada, mas a equipe paraibana abriu uma grande vantagem e fechou os primeiros minutos em 25 a 9. No segundo, o São Paulo conseguiu uma reação, venceu o período por seis pontos de diferença, mas continuou atrás no placar. 43 a 33 para a Unifacisa.

A partir do terceiro período, as duas equipes fizeram períodos bastantes equilibrados. No terceiro, o São Paulo venceu por 25 a 23. Já no último e quarto, os visitantes venceram por 23 a 21 e fecharam o placar em 89 a 79.

Os dois times voltam a jogar no próximo domingo (08). A Unifacisa recebe o Brasília, às 16h, na Arena UNIFACISA. O São Paulo visita o Bauru, às 18h.