Botafogo derrota Corinthians e conquista Liga Sul-Americana de basquete pela primeira vez

O Botafogo é campeão da Liga Sul-Americana de basquete 2019. A equipe carioca foi até o Ginásio Poliesportivo Wlamir Marques, em São Paulo e derrotou o Corinthians por 74 a 70 no último confronto da série.

Para conquistar o primeiro título da competição, o Botafogo precisava fazer uma tarefa difícil. Reverter o 1 a 0 do Corinthians com dois jogos seguidos na casa da equipe paulista. Foi exatamente o que aconteceu, após vencer o segundo jogo, o terceiro foi digno de final de campeonato, já que o vencedor, se consagraria campeão.

No primeiro período, o Botafogo abriu boa vantagem e fechou os primeiros 10 minutos vencendo por 21 a 12. O segundo, também foi de vitória carioca. O Fogão venceu por 20 a 13 e fechou o primeiro tempo por 41 a 25.

Na volta do intervalo, o Timão acordou na partida. No terceiro período, venceu por 19 a 17. O quarto e último período foi emocionante. O Corinthians entrou de vez para a grande final, chegou a ficar dois pontos atrás no placar e venceu por 26 a 16, mas a equipe comandada por Léo Figueiró terminou com o título da Liga Sul-Americana de basquete 2019, o primeiro em sua história.

O BOTAFOGO É O GRANDE CAMPEÃO DA LIGA SUL-AMERICANA! TEM QUE RESPEITAR! ⭐️🌎🏆#NoutrosEsportesTuaFibraEstáPresente pic.twitter.com/RQotrjlG2g — Botafogo F.R. (@Botafogo) December 14, 2019

Cauê, do Botafogo, foi eleito o melhor jogador da partida. O ala teve números de 20 pontos, quatro rebotes e cinco assistências. O jogador também foi o cestinha da decisão. Du Sommer, pivô do Botafogo anotou 17 pontos, pegou cinco rebotes e roubou quatro bolas. O cestinha corinthiano foi o armador Kyle Fuller, que marcou 17 pontos e ainda roubou duas bolas.

Com o primeiro título, o Botafogo se tornou o sétimo time brasileiro campeão do torneio. Os outros são: Lobos de Brasília, com três títulos, Vasco, com dois, e Flamengo, Franca, Unitri/Uberlândia, Mogi das Cruzes e Bauru, todos com um título.

Relembre a caminhada do Botafogo

Na fase de grupos, o Fogão encarou Salta Basket, da Argentina, Nacional, do Uruguai e BB de San Andréas, da Colômbia. A equipe brasileira venceu duas partidas e perdeu uma. Terminou na segunda colocação com 66.7% de aproveitamento.

O Botafogo voltou a enfrentar dois times que encarou na primeira fase, o Salta Basket e Nacional, além do Ciclista Olímpico, da Argentina. Venceu os três jogos e foi campeão do Grupo F, onde encarou o Corinthians, campeão do Grupo E.

Na grande decisão, jogou a primeira partida na Arena Carioca 1, no Rio de Janeiro e perdeu por 88 a 74. Na segunda partida, venceu fora de casa por 74 a 64 e empatou a série. No último e decisivo jogo, venceu por 74 a 70 e se consagrou campeão do torneio.