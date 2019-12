Aos 38 anos, Zach Randolph anuncia aposentadoria

te Após 17 anos atuando na NBA, o ala-pivô Zach Randolph anunciou nesta sexta-feira (27), a aposentadoria das quadras aos 38 anos. O jogador teve passagem importante pelo Memphis Grizzlies de 2009 à 2017 e sua última equipe foi o Dallas Mavericks, quando foi dispensado em fevereiro deste ano.

Z-Bo, como é conhecido, atuou na faculdade de Michigan State, na NCAA, onde teve uma grande média de 19.8 pontos, 6.7 rebotes, 7 roubadas e 7 tocos. Em 2001, o americano foi selecionado pelo Portland Trail Blazers na 19° escolha do Draft,

Durante a temporada 2003-04, venceu o prêmio Most Improved Player (MIP) de maior evolução em relação a temporada anterior quando passou de médias de 8.4 pontos e 4.5 rebotes na temporada 2002-03 para 20.1 pontos e 10.5 rebotes. O jogador permaneceu na equipe de Oregon até 2007.

Ainda em 2007, foi trocado para o New York Knicks, onde permaneceu até 2008, quando foi trocado para o Los Angeles Clippers, junto com Mardy Collins, por Cuttino Mobley e Tim Thomas. A primeira grande polêmica do ala-pivô foi em fevereiro de 2009. Durante o confronto contra o Phoenix Suns, Zach Randolph foi expulso e futuramente suspenso da NBA por dar um soco no ala-pivô Louis Amundson.

Já em 2009, foi trocado para o Memphis Grizzlies por Quentin Richardson. Na equipe de Memphis, Z-Bo teve o melhor momento da carreira. Atuou nos 81 jogos pela segunda e última vez na carreira e teve médias de 20.8 pontos, 11.7 rebotes, 4 tocos e 48% de aproveitamento nos arremessos. Foi chamado para o All-Star Game pela primeira vez, mas não conseguiu levar os Grizzlies aos playoffs, onde acabou a temporada 2009-10, com campanha de 40-42.

Ainda nos Grizzlies, foi nomeado para a terceira equipe da NBA na temporada 2010-11 e o segundo All-Star Game, na temporada 2012-13. O jogador voltou a ser punido pela NBA em 2014, quando durante uma partida dos playoffs contra o Oklahoma City Thunder, deu um soco no pivô Steven Adams.

Após uma longa passagem nos Grizzlies e já veterano, Zach Randolph acertou com o Sacramento Kings em 2017, onde seria sua penúltima equipe na NBA. Com apenas um ano de contrato no valor de U$ 12 milhões, Zach foi trocado para o Dallas Mavericks junto com Justin Jackson por Harrison Barnes, em fevereiro de 2019, mas não chegou a atuar e foi dispensado logo em seguida.

Ao longo dos 17 anos na NBA, Zach Randolph disputou duas vezes o All-Star Game, venceu o prêmio de maior evolução de uma temporada para outra (MIP), entrou na terceira equipe da NBA em 2011 e tem a camisa 50 aposentada pelo Memphis Grizzlies.