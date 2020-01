Ala dos Lakers, Kyle Kuzma desperta interesse do Sacramento Kings

Na busca por novos jogadores para adicionar ao elenco que vem se reconstruindo, o Sacramento Kings é uma das equipes tem interesse no ala Kyle Kuzma, do Los Angeles Lakers, segundo informações do jornalista Marc Stein, do New York Times.

Ainda segundo informações de Marc Stein, para abrir a negociação com os Lakers, a equipe de Sacramento teria que incluir o ala e arremessador Bodgan Bogdanovic no pacote. O croata se tornará agente livre irrestrito ao final desta temporada.

Sacramento is among the teams that has tried to engage the Lakers in Kyle Kuzma trade talks, league sources say. The Kings know they would have to include sharpshooter (and soon-to-be restricted free agent) Bogdan Bogdanovic, for starters, in a Kuzma deal