Basket Osasco anuncia contratação do ala-pivô Franklin, ex-St. Petersburg College/EUA

O ano começou há pouco tempo, mas o Basket Osasco segue trabalhando na montagem do elenco para a disputa do Campeonato Brasileiro. Nesta segunda-feira (06), a equipe paulista anunciou a contratação do ala-pivô Franklin, ex-St. Petersburg College, dos Estados Unidos.

"Minha expectativa é muito boa. Já conheço alguns jogadores da equipe e estou preparado para os desafios que teremos nessa temporada 2020", destacou o novo reforço da Coruja, que projetou a participação do time no Campeonato Brasileiro, com início previsto para o mês de março.

"Pelo nível dos campeonatos que a CBB organiza, tenho certeza que o Brasileiro desse ano será muito disputado, com equipes bem preparadas. Nós também vamos trabalhar muito pra chegar forte", concluiu.

O jovem jogador de 21 anos carrega no currículo passagens em grandes clubes do cenário nacional, como E.C. Banespa, Paulistano, Palmeiras, Mogi das Cruzes e Pinheiros, além do St. Petersburg College, equipe do basquete universitário dos Estados Unidos.

Franklin é o quarto reforço do Basket Osasco para a nova temporada. Antes, a Coruja já tinha anunciado as renovações de Robinho, Pedro e Ygor.