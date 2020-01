Petrovic convoca Seleção Brasileira para disputa das Eliminatórias da AmeriCup 2021

Nesta terça-feira (07), o técnico Aleksandar Petrovic convocou 14 nomes para Seleção Brasileira para dar início as Eliminatórias da AmeriCup 2021. A equipe brasileira vai enfrentar o Uruguai nos dias 21 e 24 do próximo mês. O primeiro confronto será em São José dos Pinhais, Paraná, no Ginásio Max Rosenmann.

Entre as novidades, estão o armador Georginho, do São Paulo e o ala-armador Cauê Borges, campeão da Liga Sul-Americana com o Botafogo. O treinador sérvio também deu oportunidades para jovens jogadores, como o ala-armador Gui Santos, do Minas e o ala-pivô Márcio Henrique, de Franca.

Confira a convocação:

Foto: Divulgação/CBB

Petrovic optou por dar um descanso a base que disputou a última Copa do Mundo na China e convocar jogadores que podem aparecer na próxima convocação.

''Estamos sem jogadores que entrarão na lista do Pré-Olímpico. Exceto Rafa Luz e Didi, os outros atuam no Brasil. São jogadores que podem estar com a seleção nos próximos anos, e é natural que Didi e Rafa Luz estejam. Scott Machado está jogando muito bem na Austrália, é um nome, mas essa janela é perfeita para observar com mais tempo Yago, Rafa Luz e Georginho. Tenho na cabeça situações que podem beneficiar o basquete do Brasil para o futuro. Em maio, vou chamar os veteranos, que já estou em contato, para planificar o Pré-Olímpico. São duas coisas distintas, mas confio muito nessa equipe, que pode perfeitamente jogar em um alto nível'', comentou o treinador.

As Eliminatórias da AmeriCup contém 12 seleções e quatro grupos com quatro em cada um deles. Os três melhores de cada grupo avançam para o torneio. O Brasil está no Grupo B, ao lado de Panamá, Paraguai e Uruguai. A AmeriCup dará sete vagas aos jogos Pan-Americano de 2023.