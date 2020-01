Em partida emocionante, Franca derrota Minas e garante vaga na final da Copa Super 8

Em uma das partidas da semifinal da Copa Super 8, Franca e Minas fizeram um jogo alucinante até os últimos segundos no Ginásio Pedrocão, em Franca. A equipe paulista levou a melhor e venceu por 83 a 79, assim garantindo vaga na decisão da competição.

Franca disputará a segunda final consecutiva da competição, que está marcada para o próximo sábado (11) e agora aguarda o vencedor de Flamengo e Pinheiros, que duelam na Arena Carioca 1, no Rio de Janeiro. Caso a equipe carioca passe de fase, a decisão será disputa em partida única no Rio de Janeiro. Caso dê Pinheiros, a final será em Franca.

No primeiro período, Franca começou melhor e finalizou os primeiros 10 minutos vencendo por 24 a 19. No segundo período, o time paulista venceu novamente e desta vez, com ampla vantagem de 24 a 13. Franca fechou o primeiro tempo vencendo por 48 a 32. 16 pontos a frente.

Na volta do intervalo a equipe mineira voltou para o jogo. O terceiro período foi vencido pelo Minas por 18 a 16. Nos últimos 10 minutos, a equipe comandada por Léo Gomes voltou de vez para a decisão. O Minas chegou a ficar três pontos atrás no placar nos últimos minutos, assim deixando uma clima tenso no Ginásio Pedrocão. Mesmo com um segundo tempo inferior, Franca conseguiu segurar a reação do Minas e garantiu vaga na decisão da Copa Super 8.

O destaque de Franca ficou por conta de Hettsheimeir, que anotou 19 pontos, 8 rebotes e 2 assistências em 25 minutos. Já pelo lado dos visitantes, quem chamou a atenção foi Alex, que teve números de 19 pontos, 9 rebotes e 5 assistências nos 38 minutos que ficou em quadra.