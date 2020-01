Franca derrota Flamengo em jogo equilibrado e fatura título inédito da Copa Super 8

Pintou o campeão! Em confronto disputado na Arena Carioca 1, no Rio de Janeiro e com ótimo público, Franca levou a melhor, venceu o Flamengo por 77 a 73 e conquistou o primeiro título da Copa Super 8.

Com o troféu garantido, a equipe paulista também garantiu vaga na próxima edição da Basketball Champions League Americas, junto com o campeão e vice do NBB.

A partida começou equilibrada e não poderia ser diferente. No primeiro período, o time paulista venceu por 19 a 13. No segundo, o Flamengo reagiu na partida, venceu por 31 a 18 e passou a frente no placar geral, onde fechou o primeiro tempo em 44 a 37.

Na volta do intervalo, as duas equipes não tiraram o pé e fizeram os 10 minutos mais equilibrado da partida. 19 a 19. No último e decisivo período, o Franca levou vantagem e tirou a vantagem que era de sete pontos.

Faltando pouco mais de um minuto e meio para o término da partida, Parodi virou a partida para 75 a 73 para o Franca. Na resposta do Flamengo, Marquinhos recebeu e no arremesso, levou um toco de Lucas Dias. Nos segundos finais, Léo Demétrio cometeu falta em Lucas Dias, que errou o primeiro lance livre e acertou o segundo. Faltando oito segundos para o apito final, Franca liderava por três pontos.

Após o tempo técnico, Marquinhos tentou o chute de três, mas a bola pegou no aro e Hettsheimeir sofreu falta no rebote faltando quatro segundos. O mesmo cobrou, acertou o primeiro e errou o segundo de propósito para aproveitar os últimos segundos e dar números finais ao jogo.

Hettsheimeir foi o cestinha e MVP da final. O pivô teve números de 28 pontos e 7 rebotes. Lucas Dias marcou 19 pontos e 8 rebotes. Pelo lado rubro-negro, Léo Demétrio foi o cestinha e Marquinhos anotou 16 pontos e 3 assistências.

Foto: Bruno Lorenzo/LNB

O troco!

Nos últimos dois anos, foi a terceira decisão entre Flamengo e Franca. Nas outras duas, o Flamengo levou a melhor na final da NBB 2018-19 e na temporada passada da Copa Super 8.

Relembre a campanha do Franca

Pelo regulamento, o mata-mata é decidido de acordo com a classificação do primeiro turno do NBB 2019-20. Oito equipes se classificaram, o primeiro enfrentou o oitavo e assim por diante. Os confrontos em partida única na casa do melhor colocado.

Nas quartas de finais, o Franca, que terminou o turno na vice-liderança, enfrentou o Unifacisa - sétimo colocado - no Pedrocão, em Franca. O time paulista venceu por 91 a 86. Na semifinal, enfrentou e venceu o Minas por 83 a 79, também no Pedrocão. Na grande final, enfrentou o Flamengo, melhor colocado do primeiro turno no NBB. Vitória no Rio de Janeiro por 77 a 73.