Ala-pivô do New Orleans Pelicans, Zion Williamson deve estrear no próximo dia 22, diz David Griffin

A estreia de Zion Williamson na NBA está próxima de acontecer. O GM do New Orleans Pelicans, David Griffin, confirmou aos jornalistas que a primeira escolha geral do Draft de 2019, deve estrear no dia 22 de janeiro, contra o San Antonio Spurs, no Smoothie King Center, em New Orleans.

O jogador se machucou em uma partida da Summer League, na pré-temporada, contra o próprio San Antonio Spurs. Após exames, foi confirmado a lesão no menisco joelho direito do ala-pivô. Até então, Zion ainda não atuou pela equipe na temporada da NBA.

No dia 3 de janeiro, o jovem de 19 anos participou do primeiro treinamento completo desde a sua lesão. No dia 7, passou a participar dos treinos de cinco contra cinco.

Zion Williamson é um dos maiores prospectos do basquete americano desde LeBron James, em 2003. Pelas atuações explosivas em quadra durante a temporada do universitário por Duke, o jogador chamou a atenção do público.

Durante a pré-temporada, Zion teve médias de 23.3 pontos, 6.5 rebotes e aproveitamento de 71,4% nas quatro partidas, diante do Atlanta Hawks, Chicago Bulls, Utah Jazz e San Antonio Spurs.

Temporada do New Orleans Pelicans

A equipe comandada por Alvin Gentry ocupa a vice-lanterna da Conferência Oeste, com recorde de 15-26. Na classificação geral, os Pelicans estão na 22° colocação.