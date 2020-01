Na estreia de Zion Williamson na NBA, Pelicans é derrotado pelo San Antonio Spurs

Finalmente os fãs da NBA tiveram a oportunidade de assistir Zion Williamson. Nesta quarta-feira (22), o ala-pivô fez a sua estreia na competição diante do San Antonio Spurs, na Smoothie King Center, em New Orleans. Os visitantes levaram a melhor e venceram por 121 a 117.

O jogador começou com uma minutagem reduzida, atuando em poucos minutos dentro dos períodos. Até o intervalo, Zion tinha apenas 2 pontos e 3 rebotes. Na volta para o segundo tempo foi onde a situação mudou. No quarto e último período, o jogador de 19 anos anotou 17 pontos seguidos e virou o placar para o New Orleans Pelicans, mas não foi o suficiente para dar a vitória final aos comandados de Alvin Gentry.

Zion atuou em 18 minutos e terminou a partida com números de 22 pontos, 7 rebotes, 3 assistências, 100% nos arremessos de três pontos e 73% de aproveitamento nos chutes. Pelo outro lado, LaMarcus Aldridge foi quem mais pontuou pelo San Antonio Spurs. Foram 32 pontos e 14 rebotes.

O novato ex-Duke sofreu uma lesão durante a Summer League, torneio de pré-temporada e após exames, foi confirmado uma lesão no menisco do joelho direito. Zion foi selecionado na primeira escolha do Draft de 2019 e é um dos maiores prospectos desde LeBron James em 2003, quando foi selecionado pelo Cleveland Cavaliers.

A próxima partida do New Orleans Pelicans será nesta sexta-feira (24), às 22h, contra o Denver Nuggets, em casa. A equipe est[a na 12° colocação da Conferência Oeste com recorde de 17-28, três vitórias a menos que o San Antonio Spurs, primeiro time dentro da zona que garante classificação para os playoffs.