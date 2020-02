Basket Osasco anuncia contratação do ala-armador Edu Mariano

Montando o elenco para a disputa do Campeonato Brasileiro da CBB, o Basket Osasco anunciou mais uma contratação. Trata-se do ala-armador Edu Mariano, de 36 anos, que disputou a Liga Ouro 2019 pelo Campo Mourão.

O experiente jogador atuou 10 anos por diversos times diferentes na principal liga de basquete nacional, a NBB. Será a segunda passagem de Edu Mariano pela equipe paulista, já que vestiu a camisa da Coruja na temporada de 2014.

“Está sendo um retorno especial, para uma cidade que me acolheu. Tive uma passagem no início do projeto e foi gratificante. Conheci várias pessoas que acreditam no basquete e estão fazendo o esporte acontecer na cidade, colhendo ótimos frutos. Fico feliz por poder retornar e ajudar o time a crescer no cenário nacional. Vamos fazer de tudo, lutar do começo ao fim do Brasileirão, para fazer uma grande competição e fortalecer ainda mais o basquete em Osasco”, destacou

Na temporada passada, o ala-armador atuou em 21 partidas na Liga Ouro, onde teve médias de 33 minutos, 9.2 pontos, 2.7 assistências, 38% de aproveitamento dos arremessos de três pontos e 48% de acertos nos chutes que tentou.

Edu Mariano é a nona contratação para a temporada de 2020. Veja os nomes que foram contratados pela equipe: O armador Patrick Carioca, os alas-armadores Bruno, Thiaguinho e Robinho, os alas-pivôs Eliel Maldonado, Franklin, Ygor e Pedro e o pivô Tom.

O Basket Osasco estreia no Campeonato Brasileiro no dia 19 de março, às 20h, no Ginásio Geodésico, em Osasco, contra o Cerrado Basquete, do Distrito Federal.