Franco Balbi dá show em nova vitória do Flamengo sobre Pinheiros no NBB

O Flamengo segue imparável no NBB. A equipe carioca recebeu o Pinheiros no Maracanãzinho nesta terça-feira (03) e venceu por 93 a 82, garantindo o 20º triunfo na competição.

Franco Balbi foi o grande destaque do Rubro-Negro. O armador argentino terminou a partida com incríveis 17 assistências e comandou o ataque do Flamengo. Para efeito de comparação, toda a equipe do Pinheiros conseguiu "apenas" 19 assistências.

A partida

O primeiro quarto viu um Flamengo extremamente eficiente em seus arremessos. Olivinha (10 pontos) e Eloy Vargas (9) fizeram a festa no garrafão do Pinheiros, que tentava se manter no jogo com a boa atuação de Betinho. Apesar disso, o Flamengo abriu cinco de vantagem.

O segundo período não foi diferente. Muito agressivo, o Flamengo foi para a linha dos lances livres em 14 oportunidades, convertendo dez. Dessa vez foi Bennett quem tentou manter o Pinheiros no jogo, mas o armador norte-americano não evitou que sua equipe fosse para o intervalo perdendo por 48 a 40.

A volta do intervalo trouxe um Rubro-Negro muito coletivo e defensivo. Balbi distribuiu sete assistências para ajudar o Flamengo a abrir mais seis pontos de vantagem na partida.

Com 14 pontos de vantagem e o jogo praticamente definido, a equipe carioca controlou a partida no último quarto. Os pinheirenses até diminuíram a vantagem em três pontos, mas não conseguiram se aproximar do placar. Assim, o Mengão venceu por 93 a 82 e segue isolado na liderança do NBB com 20 vitórias em 23 jogos.