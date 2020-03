Visando o Brasileiro, Basket Osasco anuncia contratação do pivô Gabriel Mendes

Próximo da estrei no Campeonato Brasileiro da CBB, o Basket Osasco segue montando a equipe para a nova temporada. A equipe paulista anunciou a contratação do pivô Gabriel Mendes, de 23 anos, ex-Bauru.

O jovem jogador já atuou por Palmeiras, Bauru, LSB, Ginástico, São Roque e Barueri, e também vestiu a camisa do Quimsa, da Argentina, onde sagrou-se campeão da Liga Nacional Sub-23 em 2018, onde teve média 9,8 pontos e 8,1 rebotes na campanha do título.

“Jogar pelo Basket Osasco é uma oportunidade incrível. Sempre admirei a equipe e agora posso fazer parte desse projeto que só cresce. Estou muito animado em poder ajudar o time a conquistar os objetivos na temporada”, destacou o pivô.

Gabriel Mendes é o 11º reforço do Basket Osasco para o Campeonato Brasileiro. A diretoria da Coruja já havia anunciado as contratações do armador Patrick Carioca, os alas-armadores Bruno, Thiaguinho, Robinho e Edu Mariano, os alas-pivôs Eliel Maldonado, Franklin, Ygor e Pedro, e o pivô Tom.

De olho na estreia!

A primeira partida do Basket Osasco no Campeonato Brasileiro será contra o Cerrado Basquete, do Distrito Federal, no próximo dia 19 de março, às 20h, no Ginásio Geodésico, em Osasco. A partida terá entrada franca para os torcedores.