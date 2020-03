Partida entre Warriors e Nets pela NBA será sem torcida para combater avanço do coronavírus

O mundo inteiro vive sob tensão diante do surto do coronavírus. Não foi diferente na NBA. Nesta quarta-feira (11), o Golden State Warriors comunicou oficialmente que a partida diante do Brooklyn Nets, nesta quinta-feira (12), na Chase Center, em São Francisco, será sem torcida, no intuito de combater a doença que tem causado alarmes em todo planeta.

O Prefeito de São Francisco, London Breed, proibiu encontros de mil ou mais pessoas pelas próximas duas semanas. Eventos na cidade foram adiados, inclusive, o show do rapper americano Post Malone, que seria no dia 19 de março, na Chase Center, que tem capacidade para 18 mil lugares.

Confira os eventos adiados:

Quinta-feira, 12 de março - Golden State Warriors x Brooklyn Nets (NBA)

Sexta-feira, 13 de março - Show de Tame Impala

Sábado, 14 de março - Santa Cruz Warriors x Austin Spurs (G-League)

Quinta-feira, 19 de março - Show de Post Malone

Sábado, 21 de março - Show do Bell Biv Devoe & Friends

Confira a nota oficial do Golden State Warriors:

''Devido à crescente preocupação com a disseminação do coronavírus, e em consulta com a cidade e o condado de São Francisco, o jogo de amanhã à noite contra o Nets no Chase Center será disputado sem torcedores. Os torcedores com ingressos para este jogo receberão um reembolso no valor pago.''

''Todos os eventos no Chase Center até 21 de março serão cancelados ou adiados neste momento. Continuaremos a monitorar de perto essa situação em evolução para determinar as melhores etapas. Agradecemos a compreensão e paciência de nossos torcedores, convidados e parceiros.''