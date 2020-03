CBB suspende todas as competições e orienta NBB e LBF a seguir recomendação da FIBA

Após a NBA anunciar a suspensão de sua temporada por tempo indeterminado por conta da pandemia do coronavírus, a Confederação Brasileira de Basquete (CBB) também paralisou todas as competições da modalidade no país.

A entidade adiou o início do Campeonato Brasileiro de Basquete, previsto para ter início no próximo domingo (15) com o duelo entre Cerrado Basquete e Basquete Anapolino. Além disso, todas as competições de base também foram suspensas, com exceção do Brasileiro Sub-21, que ocorre em Uberlândia e está em sua fase final.

Em depoimento em seu site oficial, a CBB deixou claro que irá monitorar, junto às entidades nacionais de saúde, o avanço do vírus dentro do Brasil e seguirá todos os protocolos do Ministério da Saúde, Governo Federal e também da Federação Internacional de Basquete (FIBA) antes de anunciar as novas datas dos torneios.

Por fim, o órgão máximo do basquete brasileiro orientou que a Liga Nacional de Basquete (LNB) e a Liga de Basquete Feminino (LBF) também acatem a recomendação da FIBA.