Ala-pivô do Brooklyn Nets, Kevin Durant é diagnosticado com coronavírus

Mais um jogador de basquete foi diagnosticado com coronavírus. O ala-pivô do Brooklyn Nets Kevin Durant teve o teste realizado com resultado positivo para a Covid-19. Ao todo, quatro tiveram testes positivos, mas Durant foi o único a trazer tal informação ao conhecimento público por meio do The Athletic nesta terça-feira (17). De acordo com relatos do jornalista Adrian Wojnarowski, da ESPN dos Estados Unidos, os sintomas ficaram evidentes quando Durant acordou. O clube submeteu os jogadores a testes feitos por uma empresa privada com dinheiro do próprio bolso após retornarem de San Francisco na semana passada.

Kevin Durant tem 31 anos e se recupera de uma lesão no tendão de Aquiles sofrida no fim da temporada passada. Com isso, embora tenha assinado um contrato de quatro anos de duração no valor de 164 milhões de dólares, o jogador ainda não entrou em quadra. Durant passou três anos no Golden State Warriors e conquistou dois títulos da NBA e foi premiado como MVP das finais da liga de basquete dos Estados Unidos por duas vezes.

Durant se junta a Rudy Gobert e Donovan Mitchell, do Utah Jazz, e Christian Wood, do Detroit Pistons, como jogadores da NBA contaminados por coronavírus. Em um comunicado divulgado, o Brooklyn Nets afirmou que segue a notificar qualquer pessoa que teve contato com os jogadores, inclusive adversários recentes, além de trabalhar em harmonia com as autoridades de saúde do estado e da cidade de Nova Iorque.

“Todos os jogadores e membros da equipe de viagem dos Nets estão sendo solicitados a permanecer isolados, a monitorar de perto sua saúde e manter uma comunicação constante com a equipe médica da equipe. A saúde de nossos jogadores e equipe é da mais alta prioridade para a organização e a equipe está fazendo tudo ao seu alcance para garantir que os afetados recebam o melhor atendimento possível”, declarou em nota.

Último adversário do Brooklyn Nets antes da paralisação da NBA, o Los Angeles Lakers tomou imediatamente as providências. Após saber da contaminação de Kevin Durant, todos da equipe líder da conferência oeste foram comunicados de que serão submetidos a testes nesta quarta-feira (18). A equipe irá ficar em quarentena durante 14 dias.

Nos Estados Unidos, são 6.421 casos confirmados de coronavírus, com 17 recuperações e 108 mortes. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a maioria das pessoas se recupera do Covid-19. Pessoas com doenças leves podem se recuperar em até duas semanas, enquanto pacientes com doenças mais graves têm tempo de recuperação estimado entre três e seis semanas. Para grande parte dos infectados, coronavírus causa sintomas leves e moderados, como febre, tosse, irritação na garganta e dor ao respirar. Porém, em idosos e doentes crônicos, pode aparecer quadro de pneumonia e proporciona mais facilidade para o quadro se agravar até levar a pessoa a óbito.