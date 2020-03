Pivô do Paulistano, Maique é o primeiro atleta no Brasil diagnosticado com coronavírus

Enquanto o Brasil e os esportes estão parados devido ao coronavírus, nesta quinta-feira (19), a NBB teve o primeiro caso confirmado com o vírus. Trata-se do pivô Maique, do Paulistano. O jogador é o primeiro atleta do país a ser diagnosticado com o COVID-19.

A equipe paulista informou que o alteta sentiu sintomas do vírus durante o domingo e que foi encaminhado imediatamente ao Pronto Socorro do Hospital Beneficência Portuguesa. O Paulista informou à Liga Nacional de Basquete (LNB) sobre resultado nesta quarta-feira (18) pela manhã.

A última partida do Paulistano foi no dia 9, contra a Unifacisa, na Arena UNIFACISA, na Paraíba, quando perdeu por 101 a 90. Maique atuou em 15 minutos, onde anotou seis pontos e pegou cinco rebotes. A equipe paraibana ainda jogou contra o São Paulo, no domingo (15), também em seus domínios.

Maique tem 26 anos e defende o Paulistano desde 2019, quando foi contratado do Botafogo. O pivô de 2,11m de altura, tem média de 7.7 pontos, 5.2 rebotes em 19.7 minutos por jogo. O jogador está entre os oito atletas chamados para o torneio de enterradas do NBB, que acabou sendo adiado por conta da pandemia do coronavírus.

O Departamento Técnico-Operacional da Liga Nacional de Basquete suspendeu a NBB por tempo indeterminado no último domingo (15) por meio de nota oficial.

Fechamento das dependências

Por meio de nota oficial, o Paulistano suspendeu nesta quarta-feira (18), as atividades nas dependências do clube: ''Com o objetivo de combater a proliferação do Covid-19 (Coronavírus), atendendo às recomendações dos órgãos governamentais da área da saúde e reforçando nossa relação de transparência, a Diretoria do CAP deliberou pelo fechamento das dependências do Clube para frequência dos associados, a partir de 0:00h de 18/3 (de terça para quarta-feira) por tempo indeterminado.

Durante esse período, acompanharemos a situação e manteremos os associados informados por meio de nossos canais de comunicação oficiais.''