Devido ao coronavírus, equipes da NBA não farão entrevistas pessoais na preparação do Draft 2020

Por conta da pandemia do coronavírus no mundo inteiro, as equipes da NBA estão se preparando para cancelar as entrevistas pessoais e exercícios que estavam previstas durante as escolhas do Draft 2020.

De acordo com informações publicadas neste sábado (21), pelo jornalista Jon Rothstein, da CBS Sports, o único contato que as franquias terão com os jogadores, serão as reuniões por vídeo via Skype. O Draft está marcado para o dia 25 de junho, na Barclays Center, em Brooklyn, em Nova Iorque.

Junto com a NBA, onde ainda existem 259 jogos em disputa, aproximadamente 21% para o término da regular, a NCAA também está suspensa e o March Medness, importante momento da temporada para as escolhas, não aconteceu.

Nos Estados Unidos, mais de 14 mil pessoas foram diagnosticada com o Covid-19, sendo 218 mortes até o presente momento. Governo americano decretou isolamento que vai afetar mais de 75 milhões de pessoas no país.