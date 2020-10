Com grandes atuações de Anthony Davis e Lebron James, Lakers ampliam vantagem sobre Miami Heat

E os Los Angeles Lakers estão cada vez mais perto do título! A segunda partida da final da NBA foi vencida pelo placar de 124 a 114 sobre o Miami Heat. Anthony Davis foi o maior destaque com um duplo-duplo de 32 pontos, 14 rebotes e uma assistência, junto com o cestinha da partida LeBron James, que fechou com 33 pontos, 9 assistências e 9 rebotes.

A partida já era histórica antes mesmo do primeiro toque na bola. Com os desfalques de Goran Dragic e Bam Adebayo, Tyler Herro começou como titular, se tornando o jogador mais novo a começar um jogo de NBA Finals, com 20 anos 257 dias.

O jogo começou bastante equilibrado, lá e cá, mas não demorou muito para Anthony Davis e Dwight Howard aparecerem. O grande destaque e diferencial dos Lakers, principalmente no primeiro quarto, foram as cestas de dois pontos, caindo 10 das 13. Já do lado do Miami, os lances livres deixaram a diferença não ficar tão grande, caindo seis de sete arremessos. Os primeiros 12 minutos de jogo acabaram 29 a 23 para os californianos.

No segundo quarto, Jimmy Butler começou a aparecer mais, junto com Jae Crowder e Tyler Herro. Ao final do primeiro tempo, Butler tinha 11 pontos, cinco rebotes e oito assistências. Porém, os números do Lakers continuaram extraordinários, assim como no primeiro quarto. O primeiro tempo acabou com a franquia púrpura e ouro acertando 17 dos 20 arremessos de dois pontos. Apesar do Miami acertar 14 dos 15 lances livres, as seis cestas de três dos californianos também ajudou para aumentar a vantagem do primeiro tempo. O primeiro tempo acabou 68 a 54 para os Lakers.

No terceiro quarto, o Miami conseguiu diminuir mais a vantagem. Além de acertar todos os lances livres, o Miami conseguiu oito bolas de dois e quatro de três. O Lakers terminou o terceiro quarto com menor aproveitamento que do segundo: foram 10 de 13 arremessos de dois pontos e quatro de 10 de três. O terceiro quarto acabou 103 a 93 para o Lakers.

O último quarto foi o mais equilibrado de todos. O Miami continuou lutando, valente, com o belo aproveitamento de lances livres e conseguiu acertar seis das 10 bolas de dois. Enquanto isso, o Lakers chutou mais, mas acertou as mesmas seis cestas. De três, o Lakers acertou três de dez. O placar final foi 124 a 114.

Em relação a atuações individuais, Davis foi o o grande nome da partida, com 32 pontos e 75% de aproveitamento de arremessos. Assim, ele entrou para uma seleta lista de jogadores que marcaram mais de 30 pontos nos dois primeiros jogos de NBA Finals. James foi o cestinha com 33 pontos. Do lado do Miami, Jimmy Butler também fez um belo jogo, terminando com um duplo-duplo: 25 pontos e 13 assistências. Kelly Olynyk terminou com 24 pontos e Tyler Herro com 17.

O terceiro encontro entre os finalistas acontecerá nesta domingo (4), às 20h30 (horário de Brasília).